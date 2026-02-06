Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жители пяти регионов без света — ситуация в энергетике после ударов РФ

Жители пяти регионов без света — ситуация в энергетике после ударов РФ

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:42
Ситуация в энергетике 6 февраля - в каких областях отсутствует свет
Энергетик. Фото: ДТЭК

В Украине фиксируют постепенное снижение потребления электроэнергии на фоне потепления, однако энергосистема продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. Последствия российских обстрелов и непогоды привели к обесточиванию в ряде регионов.

Об этом информирует Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергетике Украины 6 февраля

По состоянию на утро 6 февраля потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. В 9:30 его уровень был на 2,2% ниже, чем в это же время накануне. Основной причиной стала более высокая температура воздуха во всех регионах страны. В то же время суточный максимум потребления 5 февраля был на 3,1% меньше, чем днем ранее.

Несмотря на это, из-за последствий предыдущих российских атак по энергетической инфраструктуре во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для населения. В отдельных областях вынужденно введены аварийные обесточивания, которые отменят сразу после стабилизации ситуации.

В результате вражеских ударов на утро остаются обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяют условия безопасности, и энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Ситуація в енергетиці сьогодні
Сообщение Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

Дополнительные проблемы вызвала непогода. Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра полностью или частично обесточены 109 населенных пунктов в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Специалисты облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Энергетики отмечают, что потребность в экономном потреблении сохраняется. Граждан просят ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Это поможет снизить нагрузку на систему и сократить продолжительность вынужденных отключений.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электроэнергии из-за рубежа.

А также стало известно, как Минэнерго будет спасать Киев от морозов после ударов РФ по энергетике.

электроэнергия сфера энергетики Укрэнерго энергетика свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации