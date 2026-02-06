Ситуация в энергетике 6 февраля - в каких областях отсутствует свет

Энергетик. Фото: ДТЭК

В Украине фиксируют постепенное снижение потребления электроэнергии на фоне потепления, однако энергосистема продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. Последствия российских обстрелов и непогоды привели к обесточиванию в ряде регионов.

Об этом информирует Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение Укрэнерго.

Ситуация в энергетике Украины 6 февраля

По состоянию на утро 6 февраля потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. В 9:30 его уровень был на 2,2% ниже, чем в это же время накануне. Основной причиной стала более высокая температура воздуха во всех регионах страны. В то же время суточный максимум потребления 5 февраля был на 3,1% меньше, чем днем ранее.

Несмотря на это, из-за последствий предыдущих российских атак по энергетической инфраструктуре во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для населения. В отдельных областях вынужденно введены аварийные обесточивания, которые отменят сразу после стабилизации ситуации.

В результате вражеских ударов на утро остаются обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяют условия безопасности, и энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Дополнительные проблемы вызвала непогода. Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра полностью или частично обесточены 109 населенных пунктов в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Специалисты облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Энергетики отмечают, что потребность в экономном потреблении сохраняется. Граждан просят ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Это поможет снизить нагрузку на систему и сократить продолжительность вынужденных отключений.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электроэнергии из-за рубежа.

