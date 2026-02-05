Украина вышла на рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы — Шмыгаль

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: кадр из видео

Украина стала полноценным участником европейского энергорынка. Сейчас объемы импорта электроэнергии из стран Европы — рекордные.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад — 2026", в четверг, 5 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Шмыгаль об импорте электроэнергии из Европы

"Поскольку из-за российских ударов мы теряем значительное количество нашей генерации, мы сегодня работаем с партнерами, чтобы воплотить план децентрализованной генерации тепла и электроэнергии", — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что на сегодня импорт электроэнергии из стран Европы рекордный. Над этим, по словам министра, продолжают работать.

"Фактически у нас сегодня введен рынок электроэнергии, что позволяет нам на равных конкурировать за электроэнергию с европейскими бизнесами и странами. Довольно значительный объем мы импортируем от наших европейских коллег. Украина сегодня является полноценным участником европейского рынка", — добавил министр энергетики.

Напомним, во время форума Денис Шмыгаль также очертил ключевые задачи прифронтовых громад. Есть несколько приоритетных целей.

