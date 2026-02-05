Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества с Европы

Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества с Европы

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 23:30
Украина вышла на рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы — Шмыгаль
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: кадр из видео

Украина стала полноценным участником европейского энергорынка. Сейчас объемы импорта электроэнергии из стран Европы — рекордные.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад — 2026", в четверг, 5 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Шмыгаль об импорте электроэнергии из Европы

"Поскольку из-за российских ударов мы теряем значительное количество нашей генерации, мы сегодня работаем с партнерами, чтобы воплотить план децентрализованной генерации тепла и электроэнергии", — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что на сегодня импорт электроэнергии из стран Европы рекордный. Над этим, по словам министра, продолжают работать.

"Фактически у нас сегодня введен рынок электроэнергии, что позволяет нам на равных конкурировать за электроэнергию с европейскими бизнесами и странами. Довольно значительный объем мы импортируем от наших европейских коллег. Украина сегодня является полноценным участником европейского рынка", — добавил министр энергетики.

Напомним, во время форума Денис Шмыгаль также очертил ключевые задачи прифронтовых громад. Есть несколько приоритетных целей.

Также на форуме выступил мэр Харькова Игорь Терехов. Он рассказал о деятельности Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Денис Шмыгаль Европа импорт энергетика министр
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации