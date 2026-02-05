Україна вийшла на рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи — Шмигаль

Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електрики з Європи
Україна стала повноцінним учасником європейського енергоринку. Наразі обсяги імпорту електроенергії з країн Європи — рекордні.
Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", у четвер, 5 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Шмигаль про імпорт електроенергії з Європи
"Оскільки через російські удари ми втрачаємо значну кількість нашої генерації, ми сьогодні працюємо з партнерами, щоб втілити план децентралізованої генерації тепла і електроенергії", — зазначив Шмигаль.
Він додав, що станом на сьогодні імпорт електроенергії з країн Європи рекордний. Над цим, за словами міністра, продовжують працювати.
"Фактично у нас сьогодні запроваджений ринок електроенергії, що дозволяє нам на рівних конкурувати за електроенергію з європейськими бізнесами і країнами. Доволі значний об'єм ми імпортуємо від наших європейських колег. Україна сьогодні є повноцінним учасником європейського ринку", — додав міністр енергетики.
Нагадаємо, під час форуму Денис Шмигаль також окреслив ключові завдання прифронтових громад. Є кілька пріоритетних цілей.
Також на форумі виступив мер Харкова Ігор Терехов. Він розповів про діяльність Асоціації прифронтових міст та громад.
