Головна Новини дня Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електрики з Європи

Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електрики з Європи

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 23:30
Україна вийшла на рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи — Шмигаль
Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: кадр з відео

Україна стала повноцінним учасником європейського енергоринку. Наразі обсяги імпорту електроенергії з країн Європи — рекордні.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", у четвер, 5 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Читайте також:

Шмигаль про імпорт електроенергії з Європи

"Оскільки через російські удари ми втрачаємо значну кількість нашої генерації, ми сьогодні працюємо з партнерами, щоб втілити план децентралізованої генерації тепла і електроенергії", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що станом на сьогодні імпорт електроенергії з країн Європи рекордний. Над цим, за словами міністра, продовжують працювати.

"Фактично у нас сьогодні запроваджений ринок електроенергії, що дозволяє нам на рівних конкурувати за електроенергію з європейськими бізнесами і країнами. Доволі значний об'єм ми імпортуємо від наших європейських колег. Україна сьогодні є повноцінним учасником європейського ринку", — додав міністр енергетики.

Нагадаємо, під час форуму Денис Шмигаль також окреслив ключові завдання прифронтових громад. Є кілька пріоритетних цілей.

Також на форумі виступив мер Харкова Ігор Терехов. Він розповів про діяльність Асоціації прифронтових міст та громад.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
