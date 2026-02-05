Відео
Головна Новини дня Шмигаль окреслив ключові пріоритети прифронтових громад

Шмигаль окреслив ключові пріоритети прифронтових громад

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 20:10
Денис Шмигаль назвав ключові пріоритеті прифронтових громад у 2026 — деталі
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Підготовка до наступного опалювального сезону та посилення захисту енергетичної інфраструктури стають ключовими завданнями для прифронтових громад України. В умовах постійних загроз відновлення територій має відбуватися з урахуванням безпеки та довгострокової стійкості.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", інформує журналіст Новини.LIVE Анна Сірик.

Читайте також:

Які головні задачі для прифронтових громад 

Міністр наголосив, що Україна повинна відійти від застарілих підходів до відбудови. За його словами, повернення до довоєнних моделей не відповідає реаліям війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури.

"Ми маємо змінити підхід до відновлення прифронтових територій — не повертатися до старих моделей, а відбудовувати з урахуванням безпеки та стійкості", — підкреслив Шмигаль.

Міністр зазначив, що відновлення має відбуватися за принципом "збудувати краще, ніж було". Йдеться про створення енергетичних та інфраструктурних систем, здатних працювати навіть в умовах пошкоджень або ізоляції окремих елементів.

"Системи повинні бути більш автономними, гнучкими, захищеними та менш залежними від одного вузла, щоб витримувати майбутні загрози", — додав керівник Міненерго.

Нагадаємо, Ігор Терехов розповів, наскільки виросла Асоціація прифронтових міст і громад.

А також ми повідомляли, що  Володимир Зеленський провів енергетичний селектор та дав нові завдання для Міноборони на тлі атак РФ по містам.

Денис Шмигаль Міненерго інфраструктура енергетика підготовка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
