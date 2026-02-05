Відео
Зеленський дав нове завдання МОУ після ударів російських дронів і ракет

Зеленський дав нове завдання МОУ після ударів російських дронів і ракет

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 13:08
Зеленський провів селектор і дав нове завдання Міноборони — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо ситуації в областях, зокрема в енергетичному секторі. Окремо глава держави дав доручення Міністерству оборони після атак РФ ракетами і БпЛА.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram у четвер, 5 лютого.

Читайте також:

Зеленський провів щоденний селектор

Глава держави  повідомив, що за ніч російські війська застосували проти України 183 ударні дрони, з яких близько 110 — "шахеди". Значну частину цілей українські сили змогли знищити.

Окрему увагу на селекторі приділили ракетним загрозам. Зеленський наголосив на необхідності посилення протидії російським дронам-розвідникам та подальшому застосуванні всіх наявних методів захисту від РСЗВ.

"Перше — по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге — треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ", — зазначив президент.

Зеленський провів селектор 5 лютого
Володимир Зеленський провів селектор з урядовцями. Фото: Офіс президента

Зеленський також розповів про складну ситуацію з теплопостачанням у столиці та на сході країни. У Харкові працює міністр енергетики для прискорення відновлювальних робіт, а в Києві без опалення залишаються понад 1100 будинків.

Глава держави подякував НАК "Нафтогаз України" за програму "теплих пакунків", у межах якої вже роздали понад 20 тисяч наборів, а загалом планують передати більш як 100 тисяч. Також він відзначив роботу ДСНС та Укргідроенерго з ліквідації наслідків обстрілів.

За словами Зеленського, складна ситуація зберігається на Київщині, Дніпровщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, у південних регіонах, на Запоріжжі та Донеччині. Він подякував енергетикам, ремонтним бригадам і підприємцям по всій країні за роботу та підтримку громадян.

Нагадаємо, 5 лютого Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві. Разом вони вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

А також раніше президент назвав головну ціль ударів РФ по енергетиці.

Володимир Зеленський Міноборони уряд війна в Україні енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
