Головна Новини дня Зеленський назвав справжню ціль російських ударів по енергетиці

Зеленський назвав справжню ціль російських ударів по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 22:54
Яка справжня ціль ударів РФ по українській енергетиці — Зеленський пояснив
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Росіяни не просто так б'ють по українській енергетиці саме зараз. Вони використовують найхолоднішу зиму за останні роки, аби змусити українців піти на поступки.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю "France 2" у середу, 4 лютого.

Читайте також:

Зеленський про удари РФ по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни користуються холодом, аби завдати українцям більше страждань. Така тактика ворога спрямована на те, аби змусити Київ прийняти те, "що американці називають компромісом".

"Незважаючи на цей крижаний холод, це найсуворіша, найхолодніша зима з початку війни, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, позбавивши сотні тисяч українців опалення", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, за скільки РФ зможе захопити Донбас. Він також назвав поступку, на яку згодна піти Україна.

Також ми глава держави відповів, кого насправді боїться російський диктатор. За словами Зеленського, саме ця людина має вплив на Путіна.

Володимир Зеленський обстріли війна енергетика Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
