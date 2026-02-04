Яка справжня ціль ударів РФ по українській енергетиці — Зеленський пояснив

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Росіяни не просто так б'ють по українській енергетиці саме зараз. Вони використовують найхолоднішу зиму за останні роки, аби змусити українців піти на поступки.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю "France 2" у середу, 4 лютого.

Зеленський про удари РФ по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни користуються холодом, аби завдати українцям більше страждань. Така тактика ворога спрямована на те, аби змусити Київ прийняти те, "що американці називають компромісом".

"Незважаючи на цей крижаний холод, це найсуворіша, найхолодніша зима з початку війни, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, позбавивши сотні тисяч українців опалення", — зазначив глава держави.

