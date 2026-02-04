Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, скільки часу треба РФ для захоплення Донбасу

Зеленський відповів, скільки часу треба РФ для захоплення Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 22:22
За скільки часу росіяни зможуть захопити Донбас — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росіянам знадобиться щонайменше два роки, щоб захопити Донбас. Однак вони не зможуть так довго протриматися.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю "France 2" у середу, 4 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про ситуацію на Донбасі

"Щоб завоювати схід України, їм коштуватиме ще 800 тисяч трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, Росія не здобула жодної перемоги з початку війни. Через це вона хоче, аби Україна залишила Донбас.

"Давайте будемо чесними. Якщо ми заморозимо лінію фронту і збережемо позиції — це вже буде великою поступкою з нашого боку", — додав Президент України.

Нагадаємо, раніше в NYT пояснили, чому Путін прагне захопити Донбас. РФ розглядає цю територію як плацдарм для початку нового вторгнення.

Також ми розповідали про те, чи готові українці відмовитися від Донбасу. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дані.

Володимир Зеленський росія Донбас війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації