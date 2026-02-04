За скільки часу росіяни зможуть захопити Донбас — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росіянам знадобиться щонайменше два роки, щоб захопити Донбас. Однак вони не зможуть так довго протриматися.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю "France 2" у середу, 4 лютого.

Зеленський про ситуацію на Донбасі

"Щоб завоювати схід України, їм коштуватиме ще 800 тисяч трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, Росія не здобула жодної перемоги з початку війни. Через це вона хоче, аби Україна залишила Донбас.

"Давайте будемо чесними. Якщо ми заморозимо лінію фронту і збережемо позиції — це вже буде великою поступкою з нашого боку", — додав Президент України.

