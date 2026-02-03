Українці не готові віддати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки

Донецька область. Фото: Зеленський/Telegram

Більшість українців не підтримують ідею передачі всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Мовиться про 52% громадян, що мають таку позицію.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Скільки відсотків українців проти передачі Донбасу Росії

Як відомо, з кінця 2025 року значна частина дискусій навколо потенційних мирних домовленостей стосується територій, які Україна контролює в Донецькій області. Зокрема, обговорюється пропозиція передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки від Європи й США.

З огляду на це у січні 2026 року КМІС провів опитування щодо цього питання.

Отже, згідно з результатами опитування, 52% респондентів особисто вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки.

Водночас готові на таку поступку — 40% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Результати опитування щодо готовності віддати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки. Інфографіка: КМІС

У середині січня 2026 року показники були майже ідентичні. Тобто протягом двох останніх тижнів січня попри масштабні обстріли та проблеми зі світлом та теплом підтримка такої вимоги до миру не зросла.

Окремо у КМІС зазначають, що серед мешканців м. Київ 59% вважають таку умову категорично неприйнятною. Готові прийняти — 31%. Тобто попри складну ситуацію в столиці більшість відкидають її.

Якщо говорити про інші регіони, то на Заході 57% категорично відкидають і 38% готові прийняти, у Центрі/Півночі (без м. Київ) — 49% і 42%, на Півдні — 49% і 44%, на Сході — 50% і 39%.

Результати опитування українців. Інфографіка: КМІС

Ключові результати опитування

КМІС ставив і інші запитання українцям, окрім позиції щодо Донбасу.

Основні результати:

Лише 20% українців очікують, що війна завершиться в найближчі тижні чи хоча б в першій половині 2026 року;

65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у грудні 2025 року — 62%, у вересні 2025 року — 62%);

88% вважають, що ударами по енергетиці Росія намагається залишити українців без світла і тепла та примусити до капітуляції;

90% вважають, що Україна має завдавати ударів по території Росії. При цьому з них 80% вважають, що Україна має завдавати удари не лише по військовій інфраструктурі, але і по інших об’єктах;

66% очікують, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС (у грудні 2025 року — 64%).

Результати опитування. Інфографіка: КМІС

Зазначимо, що опитування провів Київський міжнародний інститут соціології методом телефонних інтерв’ю. У дослідженні, проведеному 23–29 січня 2026 року, взяли участь 1003 респонденти.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна не погодиться на передачу Росії Донбасу.

Раніше у Білому домі заперечили, що гарантії безпеки США залежать від згоди України на виведення військ з Донбасу.