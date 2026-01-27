У Білому домі прокоментували чутки про гарантії безпеки за відмову від Донбасу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Білому домі заперечили інформацію про те, що гарантії безпеки США залежать від згоди України на виведення військ з Донбасу. Таке твердження з'явилося сьогодні вранці у виданні Financial Times.

Про це інформує Reuters у вівторок, 27 січня.

Читайте також:

У Білому домі спростували чутки про гарантії безпеки в обмін на Донбас

У вівторок вранці, 27 січня, видання Financial Times з посиланням на вісім джерел, ознайомлених з переговорами, повідомило, що нібито адміністрація Дональда Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме передачі Донбасу Росії.

Також у FT зазначали, що Вашингтон також нібито сказав, що може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії в після воєнний період, якщо Київ погодиться вивести війська з контрольованих ним частин східного регіону.

Водночас видання згадало слова українського високопосадовця про те, що Київ більше не впевнений, чи погодиться Вашингтон взагалі на гарантії безпеки, оскільки американці зупиняються щоразу, коли справа доходить до підпису.

Згодом у Білому домі спростували інформацію Financial Times. Заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала "брехнею" повідомлення ЗМІ про те, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише в обмін на її згоду вивести війська з Донбасу.

"Це повна неправда — єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об'єднати обидві сторони для досягнення угоди", — сказала Анна Келлі.

Джерело, ознайомлене з позицією США, заявило Financial Times, що Вашингтон "не намагається нав'язати Україні жодних територіальних поступок". При цьому гарантії безпеки від США залежать від готовності обох сторін укласти мирну угоду, а її зміст — залежить лише від Росії та України.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки повністю готовий.

Раніше український лідер повідомляв, коли можливе підписання документа про гарантії безпеки США для України.