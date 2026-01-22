Гарантії безпеки для України — Зеленський відповів, коли їх підпишуть

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки США для України вже підготовлений, однак його підписання можливе лише після завершення війни. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами глави держави, примірники документа наразі перебувають і в Києві, і у Вашингтоні. Водночас остаточне підписання відкладене до завершення бойових дій.

