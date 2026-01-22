Відео
Головна Новини дня Зеленський запропонував створити новий союз для захисту Європи

Зеленський запропонував створити новий союз для захисту Європи

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:35
Зеленський запропонував створити новий союз для захисту Європи
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський закликав до створення "Об'єднаних збройних сил" Європи. Саме такий союз здатний по-справжньому захищати континент.

Про це український лідер повідомив під час виступу на саміті у Давосі у четвер, 22 січня.

Читайте також:

Створення "Обʼєднаних збройних сил" Європи

Зеленський підкреслив, що нинішні механізми безпеки, включно з НАТО, не демонструють очікуваної ефективності у разі прямої агресії.

"Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відповідатиме?" — запитав він.

За словами президента, такі сили могли б стати реальним щитом для всього Європейського континенту та забезпечити швидку і скоординовану реакцію на будь-яку загрозу.

У своїй промові президент України наголосив, що Європа має знати, як себе захистити.

"Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив Альянсу в дії", — зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він заявив, що і Україна готова стати частиною цього союзу.

"Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною Європи. Сьогодні нам потрібна ця сила, щоб захистити власну незалежність. Але вам також потрібна українська незалежність, бо завтра, можливо, вам доведеться захищати свій спосіб життя", — сказав він.

Нагадаємо, що під час свого виступу український лідер також зробив різку заяву щодо створення "Ради миру" із боку США.

А також Зеленський прокоментував попередню зустріч із американським президентом Дональдом Трампом та назвав її продуктивною.

Володимир Зеленський Європа армія захист саміт в Давосі 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
