Зеленський запропонував створити новий союз для захисту Європи
Президент України Володимир Зеленський закликав до створення "Об'єднаних збройних сил" Європи. Саме такий союз здатний по-справжньому захищати континент.
Про це український лідер повідомив під час виступу на саміті у Давосі у четвер, 22 січня.
Створення "Обʼєднаних збройних сил" Європи
Зеленський підкреслив, що нинішні механізми безпеки, включно з НАТО, не демонструють очікуваної ефективності у разі прямої агресії.
"Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відповідатиме?" — запитав він.
За словами президента, такі сили могли б стати реальним щитом для всього Європейського континенту та забезпечити швидку і скоординовану реакцію на будь-яку загрозу.
У своїй промові президент України наголосив, що Європа має знати, як себе захистити.
"Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив Альянсу в дії", — зазначив Володимир Зеленський.
Крім того, він заявив, що і Україна готова стати частиною цього союзу.
"Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною Європи. Сьогодні нам потрібна ця сила, щоб захистити власну незалежність. Але вам також потрібна українська незалежність, бо завтра, можливо, вам доведеться захищати свій спосіб життя", — сказав він.
Нагадаємо, що під час свого виступу український лідер також зробив різку заяву щодо створення "Ради миру" із боку США.
А також Зеленський прокоментував попередню зустріч із американським президентом Дональдом Трампом та назвав її продуктивною.
