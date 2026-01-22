Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі 22 січня — підсумки розмови

Угода й ППО — Зеленський назвав зустріч з Трампом продуктивною
Президент України Володимир Зеленський схарактеризував зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Давосі хорошою, продуктивною та змістовною. За словами українського лідера, говорили про роботу команд, документи з наближення миру та допомогу Україні в захисті неба.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram в четвер, 22 січня.
Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі
"Хороша зустріч із Президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування", — зазначив президент.
За словами Зеленського, документи з закінчення війни "ще більш підготовлені". Він наголосив, що попередня зустріч із Трампом сприяла посиленню української ППО, а також висловив надію, що цього разу буде так само.
"Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!" — додав Зеленський.
Згодом під час виступу після зустрічі з президентом США глава держави також подякував Трампу за зустріч і за те, що він "знайшов для нас час".
"Я вважаю, що зустріч дуже важлива, сподіваюся, це той корабель, що веде до миру. Я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він був позитивним", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що лідери України та США спілкувались близько години. Обидві сторони схарактеризували зустріч як хорошу.
Також незадовго до розмови з Зеленським Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна невдовзі завершиться. Він відзначив "великий прогрес" у наближенні миру.
Читайте Новини.LIVE!