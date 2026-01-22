Відео
Україна
Угода й ППО — Зеленський назвав зустріч з Трампом продуктивною

Угода й ППО — Зеленський назвав зустріч з Трампом продуктивною

Дата публікації: 22 січня 2026 16:27
Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі 22 січня — підсумки розмови
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський схарактеризував зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Давосі хорошою, продуктивною та змістовною. За словами українського лідера, говорили про роботу команд, документи з наближення миру та допомогу Україні в захисті неба.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram в четвер, 22 січня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі

"Хороша зустріч із Президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування", — зазначив президент.

За словами Зеленського, документи з закінчення війни "ще більш підготовлені". Він наголосив, що попередня зустріч із Трампом сприяла посиленню української ППО, а також висловив надію, що цього разу буде так само.

Про що Зеленський домовився з Трампом у Давосі 22 січня 2026 року
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!" — додав Зеленський.

Згодом під час виступу після зустрічі з президентом США глава держави також подякував Трампу за зустріч і за те, що він "знайшов для нас час".

"Я вважаю, що зустріч дуже важлива, сподіваюся, це той корабель, що веде до миру. Я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він був позитивним", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що лідери України та США спілкувались близько години. Обидві сторони схарактеризували зустріч як хорошу.

Також незадовго до розмови з Зеленським Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна невдовзі завершиться. Він відзначив "великий прогрес" у наближенні миру.

Володимир Зеленський Дональд Трамп ППО документи саміт в Давосі 2026
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
