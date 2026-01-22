Видео
Документы и ПВО — Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной

Документы и ПВО — Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:27
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе 22 января — итоги разговора
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе хорошей, продуктивной и содержательной. По словам украинского лидера, говорили о работе команд, документах по приближению мира и помощи Украине в защите неба.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 22 января.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе

"Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение", — отметил президент.

По словам Зеленского, документы по окончанию войны "еще более подготовлены". Он подчеркнул, что предыдущая встреча с Трампом способствовала усилению украинской ПВО, а также выразил надежду, что на этот раз будет так же.

Про що Зеленський домовився з Трампом у Давосі 22 січня 2026 року
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша устойчивость, совместная дипломатическая работа. Спасибо! " — добавил Зеленский.

Впоследствии во время выступления после встречи с президентом США глава государства также поблагодарил Трампа за встречу и за то, что он "нашел для нас время".

"Я считаю, что встреча очень важна, надеюсь, это тот корабль, который ведет к миру. Я должен защищать интересы своей страны, поэтому диалог, возможно, не простой, но сегодня он был положительным",- отметил Зеленский.

Напомним, что лидеры Украины и США общались около часа. Обе стороны охарактеризовали встречу как хорошую.

Также незадолго до разговора с Зеленским Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война вскоре завершится. Он отметил "большой прогресс" в приближении мира.

Владимир Зеленский Дональд Трамп ПВО документы саммит в Давосе 2026
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
