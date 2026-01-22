Видео
Главная Новости дня Трамп намекнул на завершение войны в Украине

Трамп намекнул на завершение войны в Украине

Дата публикации 22 января 2026 13:57
Трамп рассказал, когда завершится война в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что он завершил восемь войн. И намекнул, что война в Украине также завершится уже вскоре.

Об этом Трамп сказал во время выступления на подписании хартии "Совета мира" в четверг, 22 января.

Лидер США заявил о большом прогрессе в мирных переговорах по Украине. В то же время он добавил, что эта война оказалась самой сложной.

"Мы уладили восемь войн, и я верю, что еще одна скоро остановится. Знаете какая это? Та, которую я считал, что будет легкой, а она оказалась, пожалуй, самой сложной. Но у нас есть встречи, где мы видим, что достигаем значительного прогресса", — говорит он.

Кроме того, Трамп рассказал, что говорил российскому диктатору Владимиру Путину, что не стоит нападать на Украину.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить ужасные убийства в Украине, войну, которая не должна была произойти. И не произошла бы, если бы я был президентом. Я часто говорил с Путиным об Украине, и она была его мечтой", — добавил хозяин Белого дома.

Напомним, что в "Совет мира" войдет Организация Объединенных Наций.

Также сообщалось, какова позиция Киева относительно инициированного США "Совета мира", куда пригласили российского диктатора.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
