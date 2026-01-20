Зеленский высказался об участниках Совета мира Трампа — какая позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о приглашении Украины присоединиться к так называемому Совету мира, который, по сообщениям, инициирует команда Дональда Трампа. По словам главы государства, соответствующее приглашение Украина действительно получила, и сейчас оно находится в обработке украинских дипломатов. В то же время Зеленский отметил, что позиция Киева по этой инициативе является сдержанной и принципиальной. Он обратил внимание на то, что к этому же формату, по имеющейся информации, параллельно приглашают Россию и Беларусь.

Об этом Владимир Зеленский заявил общаясь с журналистами.

Президент подчеркнул, что для Украины Россия является прямым врагом, а Беларусь — ее союзником в войне, которая продолжается против украинского государства.

Глава государства заявил, что сейчас ему сложно даже представить ситуацию, при которой Украина могла бы находиться с Россией в одном международном органе или совете, независимо от названия или задекларированной цели такой площадки. По его словам, этот вопрос не ограничивается исключительно инициативой Совета мира, ведь Россия, по оценке украинской стороны, является государством, которое ведет и поддерживает войну.

"Я, честно говоря, пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в той или иной Раде. И это не касается этого Совета Мира. Просто Россия — это про и есть про Совет войны. И Беларусь вместе с ними. А именно режим Лукашенко", — заявил Владимир Зеленский.

