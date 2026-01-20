Видео
Україна
Главная Новости дня Украина и Совет мира — Зеленский назвал ключевую проблему

Украина и Совет мира — Зеленский назвал ключевую проблему

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 12:57
Зеленский высказался об участниках Совета мира Трампа — какая позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о приглашении Украины присоединиться к так называемому Совету мира, который, по сообщениям, инициирует команда Дональда Трампа. По словам главы государства, соответствующее приглашение Украина действительно получила, и сейчас оно находится в обработке украинских дипломатов. В то же время Зеленский отметил, что позиция Киева по этой инициативе является сдержанной и принципиальной. Он обратил внимание на то, что к этому же формату, по имеющейся информации, параллельно приглашают Россию и Беларусь.

Об этом Владимир Зеленский заявил общаясь с журналистами.

Читайте также:

Зеленский объяснил, почему его удивляет участие некоторых стран в Совете мира

Президент подчеркнул, что для Украины Россия является прямым врагом, а Беларусь — ее союзником в войне, которая продолжается против украинского государства.

Глава государства заявил, что сейчас ему сложно даже представить ситуацию, при которой Украина могла бы находиться с Россией в одном международном органе или совете, независимо от названия или задекларированной цели такой площадки. По его словам, этот вопрос не ограничивается исключительно инициативой Совета мира, ведь Россия, по оценке украинской стороны, является государством, которое ведет и поддерживает войну.

"Я, честно говоря, пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в той или иной Раде. И это не касается этого Совета Мира. Просто Россия — это про и есть про Совет войны. И Беларусь вместе с ними. А именно режим Лукашенко", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский высказался о приглашении Дональда Трампа в Совет мира.

Читайте на Новини.LIVE, как изменилась политика Трампа за год после обещания завершить войну в Украине за сутки.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Беларусь Россия Совет мира
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
