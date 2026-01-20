Відео
Головна Новини дня Україна і Рада миру — Зеленський назвав ключову проблему

Україна і Рада миру — Зеленський назвав ключову проблему

Дата публікації: 20 січня 2026 12:57
Зеленський висловився про учасників Ради миру Трампа — яка позиція України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про запрошення України долучитися до так званої Ради миру, яку, за повідомленнями, ініціює команда Дональда Трампа. За словами глави держави, відповідне запрошення Україна справді отримала, і наразі воно перебуває в опрацюванні українських дипломатів. Водночас Зеленський наголосив, що позиція Києва щодо цієї ініціативи є стриманою та принциповою. Він звернув увагу на те, що до цього ж формату, за наявною інформацією, паралельно запрошують Росію та Білорусь.

Про це Володимир Зеленський заявив спілкуючись із журналістами.

Читайте також:

Зеленський пояснив, чому його дивує участь деяких країн у Раді миру 

Президент підкреслив, що для України Росія є прямим ворогом, а Білорусь — її союзником у війні, яка триває проти української держави.

Глава держави заявив, що наразі йому складно навіть уявити ситуацію, за якої Україна могла б перебувати з Росією в одному міжнародному органі чи раді, незалежно від назви або задекларованої мети такого майданчика. За його словами, це питання не обмежується виключно ініціативою Ради миру, адже Росія, за оцінкою української сторони, є державою, що веде та підтримує війну.

"Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія — це про і є про Раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка", — заявив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, також Володимир Зеленський висловився про запрошення Дональда Трампа до Ради миру. 

Читайте на Новини.LIVE, як змінилася політика Трампа за рік після обіцянки завершити війну в Україні за добу.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна Білорусь Росія Рада миру
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
