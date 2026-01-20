Зеленський висловився про учасників Ради миру Трампа — яка позиція України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про запрошення України долучитися до так званої Ради миру, яку, за повідомленнями, ініціює команда Дональда Трампа. За словами глави держави, відповідне запрошення Україна справді отримала, і наразі воно перебуває в опрацюванні українських дипломатів. Водночас Зеленський наголосив, що позиція Києва щодо цієї ініціативи є стриманою та принциповою. Він звернув увагу на те, що до цього ж формату, за наявною інформацією, паралельно запрошують Росію та Білорусь.

Про це Володимир Зеленський заявив спілкуючись із журналістами.

Президент підкреслив, що для України Росія є прямим ворогом, а Білорусь — її союзником у війні, яка триває проти української держави.

Глава держави заявив, що наразі йому складно навіть уявити ситуацію, за якої Україна могла б перебувати з Росією в одному міжнародному органі чи раді, незалежно від назви або задекларованої мети такого майданчика. За його словами, це питання не обмежується виключно ініціативою Ради миру, адже Росія, за оцінкою української сторони, є державою, що веде та підтримує війну.

"Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія — це про і є про Раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка", — заявив Володимир Зеленський.

