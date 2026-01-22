Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп натякнув на завершення війни в Україні

Трамп натякнув на завершення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 13:57
Трамп розповів, коли завершиться війна в Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре наголосив, що він завершив вісім воєн. І натякнув, що війна в Україні також завершиться вже незабаром.

Про це Трамп сказав під час виступу на підписанні хартії "Ради миру" у четвер, 22 січня.

Реклама
Читайте також:

Трамп назвав мрію Путіна

Лідер США заявив про великий прогрес у мирних перемовинах щодо України. Водночас він додав, що ця війна виявилась найскладнішою. 

"Ми владнали вісім війн, і я вірю, що ще одна скоро зупиниться. Знаєте яка це? Та, яку я вважав, що буде легкою, а вона виявилася мабуть найскладнішою. Але в нас є зустрічі, де ми бачимо, що досягаємо значного прогресу", — каже він.

Крім того, Трамп розповів, що казав російському диктатору Володимиру Путіну, що не варто нападати на Україну.

"Ми працюємо над тим, щоб зупинити жахливі вбивства в Україні, війну, яка не мала статися. І не сталася б, якби я був президентом. Я часто говорив з Путіним про Україну, і вона була його мрією", — додав господар Білого дому.

Нагадаємо, що до "Ради миру" увійде Організація Об’єднаних Націй.

Також повідомлялося, якою є позиція Києва щодо ініційованої США "Ради миру", куди запросили російського диктатора.

Дональд Трамп Давос війна в Україні саміт в Давосі 2026 Рада миру
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації