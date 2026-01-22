Трамп розповів, коли завершиться війна в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре наголосив, що він завершив вісім воєн. І натякнув, що війна в Україні також завершиться вже незабаром.

Про це Трамп сказав під час виступу на підписанні хартії "Ради миру" у четвер, 22 січня.

Реклама

Читайте також:

Трамп назвав мрію Путіна

Лідер США заявив про великий прогрес у мирних перемовинах щодо України. Водночас він додав, що ця війна виявилась найскладнішою.

"Ми владнали вісім війн, і я вірю, що ще одна скоро зупиниться. Знаєте яка це? Та, яку я вважав, що буде легкою, а вона виявилася мабуть найскладнішою. Але в нас є зустрічі, де ми бачимо, що досягаємо значного прогресу", — каже він.

Крім того, Трамп розповів, що казав російському диктатору Володимиру Путіну, що не варто нападати на Україну.

"Ми працюємо над тим, щоб зупинити жахливі вбивства в Україні, війну, яка не мала статися. І не сталася б, якби я був президентом. Я часто говорив з Путіним про Україну, і вона була його мрією", — додав господар Білого дому.

Нагадаємо, що до "Ради миру" увійде Організація Об’єднаних Націй.

Також повідомлялося, якою є позиція Києва щодо ініційованої США "Ради миру", куди запросили російського диктатора.