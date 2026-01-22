Виступ Трампа на церемонії підписання статуту Ради миру — що сказав

Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Рада миру", яку ініціювали Сполучені Штати Америки, співпрацюватиме з Організацією Об’єднаних Націй. Крім того, до неї долучаться багато інших країн.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час церемонії підписання статуту "Ради миру".

Реклама

Читайте також:

Виступ Трампа на церемонії підписання статуту "Ради миру"

Президент США зазначив, що сьогоднішній день дуже довго готувався.

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", — заявив лідер США.

Під час виступу Трамп зазначив, що сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому. А також вкотре наголосив, що він владнав вісім війн, і незабаром закінчить війну в Україні.

Відомо, що лідери країн вже розпочали підписання документів щодо членства у "Раді миру". Першими підписантами стали президент Аргентини Хавʼєр Мілей та премʼєр Арменії Нікол Пашинян.

Нагадаємо, п резидент України Володимир Зеленський раніше заявляв, якою є позиція України щодо "Ради миру".

Також Новини.LIVE писали, що таке Рада миру і навіщо вона.