Виступ Трампа на церемонії підписання статуту Ради миру — що сказав

Трамп оголосив про співпрацю "Ради миру" з ООН
"Рада миру", яку ініціювали Сполучені Штати Америки, співпрацюватиме з Організацією Об’єднаних Націй. Крім того, до неї долучаться багато інших країн.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час церемонії підписання статуту "Ради миру".
Виступ Трампа на церемонії підписання статуту "Ради миру"
Президент США зазначив, що сьогоднішній день дуже довго готувався.
"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", — заявив лідер США.
Під час виступу Трамп зазначив, що сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому. А також вкотре наголосив, що він владнав вісім війн, і незабаром закінчить війну в Україні.
Відомо, що лідери країн вже розпочали підписання документів щодо членства у "Раді миру". Першими підписантами стали президент Аргентини Хавʼєр Мілей та премʼєр Арменії Нікол Пашинян.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, якою є позиція України щодо "Ради миру".
