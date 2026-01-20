Що таке Рада миру, для чого вона і хто до неї входить

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Білий дім просуває нову ініціативу — Board of Peace, або Рада миру. І саме на полях Всесвітнього економічного форуму заплановано публічний стартовий жест: церемонію підписання хартії (Board of Peace Charter) у Davos Congress Center 22 січня.

20 січня

Очільник Білого дому Дональд Трамп. Фото: Reuters

Що таке Board of Peace — і навіщо її виносять у Давос

Board of Peace позиціонують як нову міждержавну платформу для "стабілізації, відновлення керованості та забезпечення довготривалого миру" в зонах конфліктів.

Утім, сам задум ширший — Вашингтон не приховує наміру масштабувати формат. Саме це і пояснює Давос: там, де зустрічаються політика, гроші та "великі конструкції майбутнього", найзручніше продавати нову глобальну інституцію — і тестувати реакцію союзників.

Хто ініціював — і коли

Ініціатива виходить від президента США Дональда Трампа — у січні 2026 року адміністрація оголосила про формування Board of Peace та розіслала запрошення приблизно 60 країнам.

Ключова деталь — модель членства. За інформацією Reuters, країнам пропонують трирічну участь, а "постійне місце" прив’язують до внеску в 1 млрд доларів. Трамп, згідно з текстом запрошення і проєктом хартії, має залишатися головою довічно.

Хто входить — і як виглядає структура

Публічно названі члени "ядра" — виконавчого рівня — це, зокрема, держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, колишній прем’єр Британії Тоні Блер і Джаред Кушнер.

Паралельно триває розсилка запрошень на рівні лідерів держав — і саме тут починається політика: частина європейських урядів реагує обережно, бо бачить ризик конкуренції з ООН і концентрації правил гри в руках Вашингтона.

Що це означає на практиці

Board of Peace — це про архітектуру управління конфліктами, хто визначає порядок денний, хто контролює гроші на відновлення, хто задає правила перехідного управління, і хто отримує право називати свою модель "ефективнішою за старі інституції".

Давос у цій логіці — ідеальна сцена: тут завжди любили нові глобальні формати, особливо якщо вони продаються як "швидші та прагматичніші".

Інше питання — чи куплять їх союзники без дрібного шрифту. Бо коли вхідний квиток — 1 млрд доларів, це вже не дипломатія, а very expensive networking (Дуже дороге налагодження зв'язків, — Ред.).

Глава ОП в Давосі

У публічному порядку денному Ukraine in Davos прізвища Кирила Буданова наразі не видно — принаймні у відкритій версії панелей і списках спікерів. Це не унікальна ситуація для подій такого рівня — частина участей фіксується вже ближче до виступу, а частина — свідомо не виноситься в "афішу".

Паралельно з цим, за повідомленнями медіа, Буданов є серед українських представників, які прибули до Давосу. Такі поїздки зазвичай прив’язані до узгодження позицій, червоних ліній і логіки подальших контактів. Коли людина заходить у подію не через панель, а через переговорні кімнати, це зазвичай сильніша позиція.

Буданов є ключовим спікером української сторони — і грає одну з центральних ролей у переговорному треку як точка синхронізації безпекового блоку, розуміння намірів противника і реалістичної архітектури гарантій.

Додамо, що за даними німецького видання Bild, очільник Білого дому Дональд Трамп прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі з найбільшою американською делегацією за всю історію форуму. До її складу входить понад 300 чиновників і співробітників адміністрації.

Форум, який збере близько 1300 політиків, бізнес-лідерів і представників НКО, цього року стане ареною великої геополітики. Трамп їде особисто, а спостерігачі називають візит демонстрацією сили й очікують, що він буде просувати своє бачення нової світової та економічної архітектури.

