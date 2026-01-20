Видео
Видео

Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:44
Что такое Совет мира, для чего он нужен и кто в него входит
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом продвигает новую инициативу — Board of Peace, или Совет мира. И именно на полях Всемирного экономического форума запланирован публичный стартовый жест: церемония подписания хартии (Board of Peace Charter) в Davos Congress Center 22 января.

Об этом информируют Новини.LIVE во вторник, 20 января.

Читайте также:
Рада миру Трампа
Глава Белого дома Дональд Трамп. Фото: Reuters

Что такое Board of Peace — и зачем его выносят в Давос

Board of Peace позиционируют как новую межгосударственную платформу для "стабилизации, восстановления управляемости и обеспечения долговременного мира" в зонах конфликтов.

Впрочем, сам замысел шире — Вашингтон не скрывает намерения масштабировать формат. Именно это и объясняет Давос: там, где встречаются политика, деньги и "большие конструкции будущего", удобнее всего продавать новую глобальную институцию — и тестировать реакцию союзников.

Кто инициировал — и когда

Инициатива исходит от президента США Дональда Трампа — в январе 2026 года администрация объявила о формировании Board of Peace и разослала приглашения примерно 60 странам.

Ключевая деталь — модель членства. По информации Reuters, странам предлагают трехлетнее участие, а "постоянное место" привязывают к взносу в 1 млрд долларов. Трамп, согласно тексту приглашения и проекту хартии, должен оставаться председателем пожизненно.

Кто входит — и как выглядит структура

Публично названы члены "ядра" — исполнительного уровня — это, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, бывший премьер Британии Тони Блэр и Джаред Кушнер.

Параллельно продолжается рассылка приглашений на уровне лидеров государств — и именно здесь начинается политика: часть европейских правительств реагирует осторожно, потому что видит риск конкуренции с ООН и концентрации правил игры в руках Вашингтона.

Что это означает на практике

Board of Peace — это об архитектуре управления конфликтами, кто определяет повестку дня, кто контролирует деньги на восстановление, кто задает правила переходного управления, и кто получает право называть свою модель "эффективнее старых институций".

Давос в этой логике — идеальная сцена: здесь всегда любили новые глобальные форматы, особенно если они продаются как "более быстрые и прагматичные".

Другой вопрос — купят ли их союзники без мелкого шрифта. Потому что когда входной билет — 1 млрд долларов, это уже не дипломатия, а very expensive networking (Очень дорогое налаживание связей, — Ред.).

Глава ОП в Давосе

В публичной повестке дня Ukraine in Davos фамилии Кирилла Буданова пока не видно — по крайней мере, в открытой версии панелей и списках спикеров. Это не уникальная ситуация для событий такого уровня — часть участия фиксируется уже ближе к выступлению, а часть — сознательно не выносится в "афишу".

Параллельно с этим, по сообщениям медиа, Буданов есть среди украинских представителей, прибывших в Давос. Такие поездки обычно привязаны к согласованию позиций, красных линий и логики дальнейших контактов. Когда человек заходит в событие не через панель, а через переговорные комнаты, это обычно более сильная позиция.

Буданов является ключевым спикером украинской стороны — и играет одну из центральных ролей в переговорном треке как точка синхронизации блока безопасности, понимания намерений противника и реалистичной архитектуры гарантий.

Добавим, что по данным немецкого издания Bild, глава Белого дома Дональд Трамп прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе с самой большой американской делегацией за всю историю форума. В ее состав входит более 300 чиновников и сотрудников администрации.

Форум, который соберет около 1300 политиков, бизнес-лидеров и представителей НКО, в этом году станет ареной большой геополитики. Трамп едет лично, а наблюдатели называют визит демонстрацией силы и ожидают, что он будет продвигать свое видение новой мировой и экономической архитектуры.

Напомним, что президент Украины неожиданно ответил на предложение Трампа присоединиться к Совету мира.

Ранее Зеленский комментировал информацию о приглашении присоединиться к Совету мира.

США Дональд Трамп Белый дом саммит в Давосе 2026 Совет мира
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
