Приглашение Украины в Совет мира — реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский ответил на предложение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к Совету мира. По его словам, сейчас глава государства имеет в приоритете помочь украинцам с энергетикой.

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов 20 января.

Реакция Зеленского на приглашение в Совет мира

Зеленский рассказал, что украинские дипломаты сейчас прорабатывают это приглашение, однако позиция Киева остается принципиальной. Президент подчеркнул, что Россия является врагом Украины, а Беларусь — ее союзником, и поэтому сейчас сложно представить участие Украины в любом формате, где одновременно присутствуют Москва и Минск.

Также он заявил, что сейчас проводит консультации с энергетическим штатом. По его словам, это приоритет номер один.

"Безусловно я выбираю Украину в этом случае, а не экономический форум. Ситуация может измениться в каждую минуту", — подчеркнул президент.

Он добавил, что для него, как и для всех украинцев, важно закончить войну и "план процветания" и гарантии безопасности — это два важных документа.

"Я благодарен командам Украины и США за то, что они работали вместе. Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если они будут готовы, будет у нас встреча и будет поездка. Но пока у меня есть вызов в Украине и для меня важно координировать все службы, хотя сигналы из Давоса от команды идут, например, что почти закончили документ о восстановлении Украины", — поделился глава государства.

Напомним, ранее Трамп пригласил Зеленского присоединиться к Совету мира. Однако глава государства колеблется из-за российского диктатора Владимира Путина.

Также президент США подтвердил, что пригласил Путина к участию в Совете мира. Он формирует его при участии ряда мировых лидеров.