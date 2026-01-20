Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира

Трамп высказался о Путине в Совете мира и оскорбил Макрона
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил Владимира Путина к участию в так называемом Совете мира, который он формирует при участии ряда мировых лидеров. В то же время лидер США прокомментировал позицию французского президента.
Об этом Трамп заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно состава нового формата и реакции отдельных европейских политиков.
Трамп подтвердил, что пригласил Путина в Совет мира и высказался о Макроне
Комментируя информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует присоединяться к Совету мира, Трамп заявил, что этот вопрос не является принципиальным. По его словам, участие французского лидера не имеет решающего значения, учитывая то, что тот, как он выразился, вскоре покинет пост.
В то же время Трамп в свойственной себе манере добавил, что в случае необходимости может ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, после чего Макрон, по его словам, изменит позицию. При этом президент США подчеркнул, что присоединение Макрона не является обязательным.
Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о создании Совета мира и сказал, что вскоре объявит состав.
Также стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин получил приглашение в Совет мира.
Зато западные СМИ считают, что таким образом Трамп хочет создать прототип ООН.
