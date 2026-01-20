Видео
Главная Новости дня Трамп высказался о Путине в Совете мира и оскорбил Макрона

Трамп высказался о Путине в Совете мира и оскорбил Макрона

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 09:41
Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил Владимира Путина к участию в так называемом Совете мира, который он формирует при участии ряда мировых лидеров. В то же время лидер США прокомментировал позицию французского президента.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно состава нового формата и реакции отдельных европейских политиков.

Читайте также:

Трамп подтвердил, что пригласил Путина в Совет мира и высказался о Макроне

Комментируя информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует присоединяться к Совету мира, Трамп заявил, что этот вопрос не является принципиальным. По его словам, участие французского лидера не имеет решающего значения, учитывая то, что тот, как он выразился, вскоре покинет пост.

В то же время Трамп в свойственной себе манере добавил, что в случае необходимости может ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, после чего Макрон, по его словам, изменит позицию. При этом президент США подчеркнул, что присоединение Макрона не является обязательным.

Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о создании Совета мира и сказал, что вскоре объявит состав.

Также стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин получил приглашение в Совет мира.

Зато западные СМИ считают, что таким образом Трамп хочет создать прототип ООН.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
