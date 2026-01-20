Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради миру

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що запросив Володимира Путіна до участі в так званій Раді миру, яку він формує за участі низки світових лідерів. Водночас лідер США прокоментував позицію французького президента.

Про це Трамп заявив, відповідаючи на запитання журналістів щодо складу нового формату та реакції окремих європейських політиків.

Трамп підтвердив, що запросив Путіна до Ради миру і висловився про Макрона

Коментуючи інформацію про те, що президент Франції Еммануель Макрон не планує приєднуватися до Ради миру, Трамп заявив, що це питання не є принциповим. За його словами, участь французького лідера не має вирішального значення, зважаючи на те, що той, як він висловився, незабаром залишить посаду.

Водночас Трамп у властивій собі манері додав, що у разі потреби може запровадити 200% мита на французьке вино та шампанське, після чого Макрон, за його словами, змінить позицію. При цьому президент США наголосив, що приєднання Макрона не є обов'язковим.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру та сказав, що незабаром оголосить склад.

Також стало відомо, що кремлівський диктатор Володимир Путін отримав запрошення до Ради миру.

Натомість західні ЗМІ вважають, що таким чином Трамп хоче створити прототип ООН.