Совет мира — Трамп пригласил присоединиться Зеленского

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского присоединиться к Совету мира. Однако глава государства колеблется из-за российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Financial Time.

Украина получила приглашение в Совет мира

Трамп пригласил 49 стран и Еврокомиссию в "Совет мира" по Газе. В этом перечне есть Украина, однако ответа пока нет, ведь наше руководство изучает этот вопрос.

Издание отмечает, что Зеленский колеблется из-за Путина. Также его смущает участие других глав государств, которые поддерживали войну России против Украины.

Перед тем как согласиться, украинский лидер хочет понять, как именно будет работать совет и планирует ли Трамп сделать его независимым органом или заменить им совет, который сейчас обсуждают американские и украинские переговорщики в рамках мирного плана по прекращению войны России.

Перечень приглашенных стран

Издание Bloomberg обнародовало список приглашенных стран. Однако не все подтвердили получение приглашения, и этот список не является исчерпывающим:

Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Канада

Кипр

Египет

Европейская комиссия

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Израиль

Италия

Япония

Иордания

Казахстан

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Украина

Узбекистан

Вьетнам.

Напомним, ранее Трамп объявил о создании Совета мира. По его словам, состав будет объявлен в ближайшее время.

Также американский президент подтвердил, что пригласил Путина к участию в так называемом Совете мира. В то же время он прокомментировал отказ французского президента.