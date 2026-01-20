Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Дата публикации 20 января 2026 12:15
Совет мира — Трамп пригласил присоединиться Зеленского
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского присоединиться к Совету мира. Однако глава государства колеблется из-за российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Financial Time.

Читайте также:

Украина получила приглашение в Совет мира

Трамп пригласил 49 стран и Еврокомиссию в "Совет мира" по Газе. В этом перечне есть Украина, однако ответа пока нет, ведь наше руководство изучает этот вопрос.

Издание отмечает, что Зеленский колеблется из-за Путина. Также его смущает участие других глав государств, которые поддерживали войну России против Украины.

Перед тем как согласиться, украинский лидер хочет понять, как именно будет работать совет и планирует ли Трамп сделать его независимым органом или заменить им совет, который сейчас обсуждают американские и украинские переговорщики в рамках мирного плана по прекращению войны России.

Перечень приглашенных стран

Издание Bloomberg обнародовало список приглашенных стран. Однако не все подтвердили получение приглашения, и этот список не является исчерпывающим:

  • Албания
  • Аргентина
  • Австралия
  • Австрия
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Бразилия
  • Канада
  • Кипр
  • Египет
  • Европейская комиссия
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Венгрия
  • Индия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Япония
  • Иордания
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польша
  • Португалия
  • Катар
  • Румыния
  • Россия
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Словения
  • Южная Корея
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Таиланд
  • Турция
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Великобритания
  • Украина
  • Узбекистан
  • Вьетнам.

Напомним, ранее Трамп объявил о создании Совета мира. По его словам, состав будет объявлен в ближайшее время.

Также американский президент подтвердил, что пригласил Путина к участию в так называемом Совете мира. В то же время он прокомментировал отказ французского президента.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
