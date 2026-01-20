Совет мира — Трамп пригласил присоединиться Зеленского

Трамп пригласил Зеленского присоединиться к Совету мира
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского присоединиться к Совету мира. Однако глава государства колеблется из-за российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Financial Time.
Украина получила приглашение в Совет мира
Трамп пригласил 49 стран и Еврокомиссию в "Совет мира" по Газе. В этом перечне есть Украина, однако ответа пока нет, ведь наше руководство изучает этот вопрос.
Издание отмечает, что Зеленский колеблется из-за Путина. Также его смущает участие других глав государств, которые поддерживали войну России против Украины.
Перед тем как согласиться, украинский лидер хочет понять, как именно будет работать совет и планирует ли Трамп сделать его независимым органом или заменить им совет, который сейчас обсуждают американские и украинские переговорщики в рамках мирного плана по прекращению войны России.
Перечень приглашенных стран
Издание Bloomberg обнародовало список приглашенных стран. Однако не все подтвердили получение приглашения, и этот список не является исчерпывающим:
- Албания
- Аргентина
- Австралия
- Австрия
- Бахрейн
- Беларусь
- Бразилия
- Канада
- Кипр
- Египет
- Европейская комиссия
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Индия
- Индонезия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Иордания
- Казахстан
- Марокко
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Оман
- Пакистан
- Парагвай
- Польша
- Португалия
- Катар
- Румыния
- Россия
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Словения
- Южная Корея
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Таиланд
- Турция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- Украина
- Узбекистан
- Вьетнам.
Напомним, ранее Трамп объявил о создании Совета мира. По его словам, состав будет объявлен в ближайшее время.
Также американский президент подтвердил, что пригласил Путина к участию в так называемом Совете мира. В то же время он прокомментировал отказ французского президента.
