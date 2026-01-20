Відео
Україна
Трамп запросив Зеленського приєднатися до Ради миру

Трамп запросив Зеленського приєднатися до Ради миру

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:15
Рада миру — Трамп запросив приєднатися Зеленського
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп запросив українського лідера Володимира Зеленського приєднатися до Ради Миру. Однак глава держави вагається через російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Financial Time. 

Читайте також:

Україна отримала запрошення до Ради миру

Трамп запросив 49 країн та Єврокомісію до "Ради миру" щодо Гази. У цьому переліку є Україна, однак відповіді наразі немає, адже наше керівництво вивчає це питання. 

Видання зазначає, що Зеленський вагається через Путіна. Також його бентежить участь інших глав держав, які підтримували війну Росії проти України.

Перед тим як погодитися, український лідер хоче зрозуміти, як саме працюватиме рада і чи планує Трамп зробити її незалежним органом або замінити нею раду, яку нині обговорюють американські та українські перемовники в межах мирного плану щодо припинення війни Росії.

Перелік запрошених країн

Видання Bloomberg оприлюднило список запрошених країн. Однак не всі підтвердили отримання запрошення, і цей список не є вичерпним:

  • Албанія
  • Аргентина
  • Австралія
  • Австрія
  • Бахрейн
  • Білорусь
  • Бразилія
  • Канада
  • Кіпр
  • Єгипет
  • Європейська комісія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Греція
  • Угорщина
  • Індія
  • Індонезія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Японія
  • Йорданія
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Норвегія
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польща
  • Португалія
  • Катар
  • Румунія
  • Росія
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Словенія
  • Південна Корея
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Таїланд
  • Туреччина
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Велика Британія
  • Україна
  • Узбекистан
  • В'єтнам.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про створення Ради миру. За його словами, склад буде оголошено найближчим часом. 

Також американський президент підтвердив, що запросив Путіна до участі в так званій Раді миру. Водночас він прокоментував відмову французького президента.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
