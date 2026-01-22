Видео
Главная Новости дня Трамп объявил о сотрудничестве "Совета мира" с ООН

Трамп объявил о сотрудничестве "Совета мира" с ООН

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:53
Выступление Трампа на церемонии подписания статута Совета мира — что сказал
Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Совет мира", который инициировали Соединенные Штаты Америки, будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций. Кроме того, к нему присоединятся многие другие страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания устава "Совета мира".

Выступление Трампа на церемонии подписания устава "Совета мира"

Президент США отметил, что сегодняшний день очень долго готовился.

"Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", — заявил лидер США.

Во время выступления Трамп отметил, что сегодня мир богаче, безопаснее и гораздо мирнее, чем это было всего год назад. А также в очередной раз подчеркнул, что он уладил восемь войн, и вскоре закончит войну в Украине.

Известно, что лидеры стран уже приступили к подписанию документов о членстве в "Совете мира". Первыми подписантами стали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Армении Никол Пашинян.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, какова позиция Украины относительно "Совета мира".

Также Новини.LIVE писали, что такое Совет мира и зачем он.

США ООН Дональд Трамп война в Украине саммит в Давосе 2026 Совет мира
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
