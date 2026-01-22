Зустріч Зеленського і Трампа була "хороша" — джерела Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа у Давосі завершилася. Сторони говорили близько години.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в Офісі президента у четвер, 22 січня.

Отже, сьогоднішня зустріч лідерів України та США у Давосі завершилася.

Джерела в Офісі президента назвали зустріч Зеленського і Трампа "хорошою". Спілкувалися лідери близько години.

Підходу до ЗМІ не передбачається.

Своєю чергою Трамп також охарактеризував зустріч із Зеленським як "хорошу".

"Думаю, що зустріч з президентом Зеленським була хорошою. Процес триває", — сказав президент США.

Після розмови із Трампом запланований виступ українського лідера на економічному форумі у Давосі.

Крім того, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де проведе зустріч із представниками енергетичних компаній.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Також ми інформували, що сьогодні близько 14:30 у Давосі розпочалася зустріч Зеленського та Трампа.