Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі закінчилася — що відомо

Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі закінчилася — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:25
Зустріч Зеленського і Трампа була "хороша" — джерела Новини.LIVE
Президент США Дональд Трамп у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа у Давосі завершилася. Сторони говорили близько години.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в Офісі президента у четвер, 22 січня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Трампа завершилася — деталі

Отже, сьогоднішня зустріч лідерів України та США у Давосі завершилася.

Джерела в Офісі президента назвали зустріч Зеленського і Трампа "хорошою". Спілкувалися лідери близько години.

Підходу до ЗМІ не передбачається.

Своєю чергою Трамп також охарактеризував зустріч із Зеленським як "хорошу".

"Думаю, що зустріч з президентом Зеленським була хорошою. Процес триває", — сказав президент США.

Після розмови із Трампом запланований виступ українського лідера на економічному форумі у Давосі.

Крім того, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де проведе зустріч із представниками енергетичних компаній.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Також ми інформували, що сьогодні близько 14:30 у Давосі розпочалася зустріч Зеленського та Трампа.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Давос саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації