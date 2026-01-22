Відео
Головна Новини дня Зеленський прибув до Швейцарії — коли зустрінеться з Трампом

Зеленський прибув до Швейцарії — коли зустрінеться з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 11:14
Зеленський приїхав у Давос — порядок денний
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі. У Давосі він зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив речник президента України Сергій Никифоров у четвер, 22 січня. 

Читайте також:

Порядок денний Зеленського в Давосі

Попередньо, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться о 14:00 за київським часом.

На 15:30 запланований виступ Зеленського на економічному форумі у Давосі.

Крім того, український президент візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де проведе зустріч із представниками енергетичних компаній.

Також очікується зустріч глави держави з президентом Швейцарії. 

У порядку денному президента і виставка Future's Frontline в Українському домі.

На заході в Давосі зокрема буде присутня українська делегація, до якої входять Буданов, Умєров, Кислиця та Венедіктова. 

Нагадаємо, під час другого дня саміту в Давосі у центрі уваги було питання війни в Україні.

Генсек НАТО на саміті наголосив, що безпека Європи зараз залежить саме від стійкості української оборони.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Давос президент зустріч саміт в Давосі 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
