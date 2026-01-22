Зеленский приехал в Давос — повестка дня

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. В Давосе он встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в четверг, 22 января.

Повестка дня Зеленского в Давосе

Предварительно, встреча Зеленского и Трампа состоится в 14:00 по киевскому времени.

На 15:30 запланировано выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, украинский президент примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где проведет встречу с представителями энергетических компаний.

Напомним, во время второго дня саммита в Давосе в центре внимания был вопрос войны в Украине.

Генсек НАТО на саммите подчеркнул, что безопасность Европы сейчас зависит именно от устойчивости украинской обороны.