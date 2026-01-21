Видео
Главная Новости дня Украина важнее Гренландии — заявление НАТО и Польши в Давосе

Украина важнее Гренландии — заявление НАТО и Польши в Давосе

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 23:43
Безопасность Украины остается главной задачей Запада, заявили в Давосе Рютте и Навроцкий
Генсек НАТО Марк Рютте в Давосе. Фото: Reuters

Генсек НАТО на саммите в Давосе призвал Европу не отвлекаться на другие конфликты и продолжать поддержку Киева. В свою очередь лидер Польши Навроцкий отметил, что безопасность Европы сейчас зависит именно от устойчивости украинской обороны.

Об этом Марк Рютте и Кароль Навроцкий заявили во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему безопасность Украины остается главной задачей Запада

Марк Рютте уверен, что война в Украине - это проблема номер один. Он призвал лидеров не ставить вопрос Гренландии выше войны в центре Европы. Он напомнил, что накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву 90 миллиардов евро кредита на два года.

"Они (украинцы, — ред.) нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", — заявил глава Альянса.

Рютте оценил этот шаг, но предостерег от иллюзий. Помощь нужна ежедневно. Генсек подчеркнул, что европейцы в НАТО не могут расслабляться из-за больших цифр в отчетах или прогресса в мирных переговорах.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий также прямо ответил на опасения относительно смещения фокуса внимания. По его мнению Гренландия не затмит Украину. Для Варшавы и всего свободного мира эта война остается ключевым вызовом.

"Проблема вокруг Гренландии не означает, что мы не думаем об Украине. Мы поддерживаем Украину в Польше, в НАТО и в ЕС. США поддерживают Украину, и мы должны рассматривать это как главную проблему в Европе в наше время", — заявил Навроцкий.

По его словам, Восточная и Центральная Европа уже живут в условиях гибридной войны, ведь Россия давит постоянно. Навроцкий подчеркнул, что США и ЕС должны рассматривать украинский вопрос как главную проблему современности.

Несмотря на все угрозы, польский лидер видит положительные сдвиги. Он отметил, что ситуация медленно, но уверенно движется к установлению длительного мира.

Напомним, ранее Новини.LIVE собрали все важные высказывания президента США Дональда Трампа на форуме в Давосе. Он сделал кучу противоречивых заявлений.

А бывший премьер Канады Джастин Трюдо посетил Ukraine House Davos. Там он рассказал, чем завершится война в Украине.

Польша НАТО Марк Рютте война в Украине Кароль Навроцкий саммит в Давосе 2026
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
