Безпека України залишається головним завданням Заходу, заявили в Давосі Рютте та Навроцький

Генсек НАТО на саміті в Давосі закликав Європу не відволікатися на інші конфлікти та продовжувати підтримку Києва. У свою чергу лідер Польщі Навроцький зауважив, що безпека Європи зараз залежить саме від стійкості української оборони.

Про це Марк Рютте та Кароль Навроцький заявили під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляють Новини.LIVE.

Чому безпека України залишається головним завданням Заходу

Марк Рютте впевнений, що війна в Україні — це проблема номер один. Він закликав лідерів не ставити питання Гренландії вище за війну в центрі Європи. Він нагадав, що напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Києву 90 мільярдів євро кредиту на два роки.

"Вони (українці, — ред.) потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра", — заявив очільник Альянсу.

Рютте оцінив цей крок, але застеріг від ілюзій. Допомога потрібна щодня. Генсек наголосив, що європейці в НАТО не можуть розслаблятися через великі цифри у звітах або прогрес у мирних перемовинах.

Своєю чергою президент Польщі Кароль Навроцький також прямо відповів на побоювання щодо зміщення фокусу уваги. На його думку Гренландія не затьмарить Україну. Для Варшави та всього вільного світу ця війна залишається ключовим викликом.

"Проблема навколо Гренландії не означає, що ми не думаємо про Україну. Ми підтримуємо Україну в Польщі, в НАТО та в ЄС. США підтримують Україну, і ми повинні розглядати це як головну проблему в Європі в наш час", — заявив Навроцький.

За його словами, Східна та Центральна Європа вже живуть в умовах гібридної війни, адже Росія тисне постійно. Навроцький підкреслив, що США та ЄС мають розглядати українське питання як головну проблему сучасності.

Попри всі загрози, польський лідер бачить позитивні зрушення. Він зауважив, що ситуація повільно, але впевнено рухається до встановлення тривалого миру.

