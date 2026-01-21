Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна важливіша за Гренландію — заява НАТО та Польщі в Давосі

Україна важливіша за Гренландію — заява НАТО та Польщі в Давосі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 23:43
Безпека України залишається головним завданням Заходу, заявили в Давосі Рютте та Навроцький
Генсек НАТО Марк Рютте в Давосі. Фото: Reuters

Генсек НАТО на саміті в Давосі закликав Європу не відволікатися на інші конфлікти та продовжувати підтримку Києва. У свою чергу лідер Польщі Навроцький зауважив, що безпека Європи зараз залежить саме від стійкості української оборони.

Про це Марк Рютте та Кароль Навроцький заявили під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому безпека України залишається головним завданням Заходу

Марк Рютте впевнений, що війна в Україні — це проблема номер один. Він закликав лідерів не ставити питання Гренландії вище за війну в центрі Європи. Він нагадав, що напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Києву 90 мільярдів євро кредиту на два роки.

"Вони (українці, — ред.) потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра", — заявив очільник Альянсу.

Рютте оцінив цей крок, але застеріг від ілюзій. Допомога потрібна щодня. Генсек наголосив, що європейці в НАТО не можуть розслаблятися через великі цифри у звітах або прогрес у мирних перемовинах. 

Своєю чергою президент Польщі Кароль Навроцький також прямо відповів на побоювання щодо зміщення фокусу уваги. На його думку Гренландія не затьмарить Україну. Для Варшави та всього вільного світу ця війна залишається ключовим викликом.

"Проблема навколо Гренландії не означає, що ми не думаємо про Україну. Ми підтримуємо Україну в Польщі, в НАТО та в ЄС. США підтримують Україну, і ми повинні розглядати це як головну проблему в Європі в наш час", — заявив Навроцький.

За його словами, Східна та Центральна Європа вже живуть в умовах гібридної війни, адже Росія тисне постійно. Навроцький підкреслив, що США та ЄС мають розглядати українське питання як головну проблему сучасності.

Попри всі загрози, польський лідер бачить позитивні зрушення. Він зауважив, що ситуація повільно, але впевнено рухається до встановлення тривалого миру.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE зібрали усі важливі висловлювання президента США Дональда Трампа на форумі в Давосі. Він зробив купу суперечливих заяв.

А колишній прем’єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ukraine House Davos. Там він розповів, чим завершиться війна в Україні.

Польща НАТО Марк Рютте війна в Україні Кароль Навроцький саміт в Давосі 2026
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації