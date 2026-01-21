Джастін Трюдо зробив важливу заяву про війну в Україні

Джастін Трюдо. Фото: CNN

Експрем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив важливу заяву про повномасштабну війну в Україні. Він зазначив, що Україна зможе перемогти Росію.

Про це Джастін Трюдо сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час візиту до Ukraine House Davos у Швейцарії у середу, 21 січня.

Джастін Трюдо про війну в Україні

У відповідь на запитання журналістки про те, чи вірить Трюдо у закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року, він сказав: "Ми виграємо цю війну".

Нагадаємо, що Джастін Трюдо неодноразово відвідував Україну під час повномасштабної війни.

Відтак, у лютому 2025 року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив четвертий візит до України з моменту початку повномасштабної війни. Тоді він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

А в березні минулого року Трюдо висловив підтримку Зеленському та народу України. Він сказав, що не можна вірити Путіну.