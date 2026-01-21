Джастин Трюдо сделал важное заявление о войне в Украине

Экс-премьер Канады Трюдо сделал заявление о войне в Украине
Экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал важное заявление о полномасштабной войне в Украине. Он отметил, что Украина сможет победить Россию.
Об этом Джастин Трюдо сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время визита в Ukraine House Davos в Швейцарии в среду, 21 января.
Джастин Трюдо о войне в Украине
В ответ на вопрос журналистки о том, верит ли Трюдо в окончание полномасштабной войны в Украине уже в этом году, он сказал: "Мы выиграем эту войну".
Напомним, что Джастин Трюдо неоднократно посещал Украину во время полномасштабной войны.
Следовательно, в феврале 2025 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил четвертый визит в Украину с момента начала полномасштабной войны. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
А в марте прошлого года Трюдо выразил поддержку Зеленскому и народу Украины. Он сказал, что нельзя верить Путину.
