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Трюдо поддержал Зеленского и украинцев — что заявил

2 марта 2025 21:09
Аркадий Пастула - Редактор
Премьер Канады Трюдо поддержал Зеленского и Украину
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и народу Украины. Он напомнил его слова, что нельзя верить российскому диктатору Владимиру Путину.

Слова Джастина Трюдо цитирует UNITED24 в воскресенье, 2 марта.

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"Президент Зеленский многословно указал на то, что Владимир Путин — лжец и преступник, и нельзя доверять ему в том, что он сдержит свое слово в любом виде или форме, поскольку он раз за разом демонстрирует, что готов нарушить любые соглашения",  отметил Трюдо.

Он подчеркнул, что стоит на стороне Президента Зеленского и народа Украины.

Напомним, Трюдо принял участие в саммите в Лондоне по Украине. Там обсуждали помощь и будущий мирный план.

Также 24 февраля Трюдо посетил Украину. Зеленский поблагодарил Канаду за неизменное лидерство в поддержке украинцев.

Владимир Зеленский Канада владимир путин украинцы Украина Джастин Трюдо
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