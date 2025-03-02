Премʼєр Канади Трюдо підтримав Зеленського та Україну

Український лідер Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку українському лідеру Володимиру Зеленському та народу України. Він нагадав його слова, що не можна вірити російському диктатору Володимиру Путіну.

Слова Джастіна Трюдо цитує UNITED24 у неділю, 2 березня.

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"Президент Зеленський багатослівно вказав на те, що Володимир Путін — брехун і злочинець, і не можна довіряти йому в тому, що він дотримається свого слова в будь-якому вигляді або формі, оскільки він раз за разом демонструє, що готовий порушити будь-які угоди", — зазначив Трюдо.

Він наголосив, що стоїть на боці Президента Зеленського та народу України.

Нагадаємо, Трюдо взяв участь у саміті в Лондоні щодо України. Там обговорювали допомогу та майбутній мирний план.

Також 24 лютого Трюдо відвідав Україну. Зеленський подякував Канаді за незмінне лідерство у підтримці українців.