Візит Трюдо в Україну - що відомо

Зеленський назвав результати візиту Трюдо в Україну
У понеділок, 24 лютого, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив уже четвертий візит до України з моменту початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за незмінне лідерство у підтримці українців упродовж трьох важких років, а також особисто Трюдо — за організацію продуктивної зустрічі лідерів "Великої сімки".
Про це український лідер написав в Telegram 24 лютого.
Візит Трюдо в Україну
"Канада продовжує надавати Україні допомогу, зміцнюючи як військовий, так і енергетичний фронт", — написав Зеленський.
Український президент додав, що під час візиту було оголошено про нові пакети підтримки, зокрема постачання бронетехніки, перші фінансові перекази з 5 мільярдів канадських доларів, виділених Україні за рахунок заморожених російських активів, а також грант на відновлення цивільної енергетичної інфраструктури після масованих атак з боку Росії.
"Цінуємо те, що ви стоїте пліч-о-пліч з Україною в ці важкі часи", — наголосив Зеленський, висловивши щиру вдячність Канаді за підтримку.
Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
Також до третьої річниці повномасштабної війни з офіційним візитом приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.
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