Візит Трюдо в Україну - що відомо

Володимир Зеленський та Джастін Трюдо. Фото: скріншот

У понеділок, 24 лютого, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив уже четвертий візит до України з моменту початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за незмінне лідерство у підтримці українців упродовж трьох важких років, а також особисто Трюдо — за організацію продуктивної зустрічі лідерів "Великої сімки".

Про це український лідер написав в Telegram 24 лютого.

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"Канада продовжує надавати Україні допомогу, зміцнюючи як військовий, так і енергетичний фронт", — написав Зеленський.

Український президент додав, що під час візиту було оголошено про нові пакети підтримки, зокрема постачання бронетехніки, перші фінансові перекази з 5 мільярдів канадських доларів, виділених Україні за рахунок заморожених російських активів, а також грант на відновлення цивільної енергетичної інфраструктури після масованих атак з боку Росії.

"Цінуємо те, що ви стоїте пліч-о-пліч з Україною в ці важкі часи", — наголосив Зеленський, висловивши щиру вдячність Канаді за підтримку.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Також до третьої річниці повномасштабної війни з офіційним візитом приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.