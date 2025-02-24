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Зеленский назвал результаты визита Трюдо в Украину

24 февраля 2025 23:59
Анастасия Писаненко - редактор
Визит Трюдо в Украину — что известно
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 24 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил уже четвертый визит в Украину с момента начала полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за неизменное лидерство в поддержке украинцев на протяжении трех тяжелых лет, а также лично Трюдо — за организацию продуктивной встречи лидеров "Большой семерки".

Об этом украинский лидер написал в Telegram 24 февраля.

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"Канада продолжает оказывать Украине помощь, укрепляя как военный, так и энергетический фронт", — написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что во время визита было объявлено о новых пакетах поддержки, в частности поставки бронетехники, первые финансовые переводы из 5 миллиардов канадских долларов, выделенных Украине за счет замороженных российских активов, а также грант на восстановление гражданской энергетической инфраструктуры после массированных атак со стороны России.

"Ценим то, что вы стоите бок о бок с Украиной в эти трудные времена", — подчеркнул Зеленский, выразив искреннюю благодарность Канаде за поддержку.

Напомним, сегодня в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Также к третьей годовщине полномасштабной войны с официальным визитом приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

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