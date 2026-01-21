Виступ Трампа у Давосі - про що він говорив

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 21 січня, американський президент Дональд Трамп виступив на саміті у Давосі. Там він зробив декілька заяв, які стосувалися майбутнього Гренландії, мирної угоди щодо війни в Україні та інших тем.

Що саме Трамп сказав у Давосі — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Виступ Трампа у Давосі

На початку свого виступу Дональд Трамп назвав Європу "проблемним континентом". Також він наголосив, що деякі місця в Європі не впізнати.

"Відверто кажучи, багато частин нашого світу руйнуються на наших очах, і лідери навіть не розуміють, що відбувається, а ті, хто розуміє, нічого з цим не роблять", — наголосив лідер США.

Що стосується Гренландії, то Трамп заявив, що лише США можуть гарантувати безпеку острову.

"Ми бачили це під час Другої світової війни, коли Данія пала перед Німеччиною лише після шести годин боїв і була абсолютно нездатна захистити ні себе, ні Гренландію. У той момент Сполучені Штати були змушені діяти. Ми відчували обов'язок зробити це — направити власні сили для утримання Гренландії. Якими ж дурнями ми були, що зробили це. Але ми це зробили. Які ж вони тепер невдячні?" — додав президент США.

Трамп повідомив про плани США використати Гренландію для того, щоб розмістити на її території частину нової системи протиракетної оборони. Зокрема, там планують збудувати "Золотий купол".

"Я сказав Бібі (президент Ізраїлю Беньямін Нетаньягу — ред.) — перестаньте приписувати собі заслуги за Купол, це наша технологія. Ми зробили це для Ізраїлю", — зазначив Трамп.

Крім того, американський лідер заявив, що у світі зʼявилася нова зброя, якої раніше ніхто не бачив — вона здатна знищувати все одним ударом.

Також Трамп підняв і питання війни в Україні. Він заявив, що Президент України Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін можуть укласти угоду щодо завершення війни. Стосовно цього він буде говорити із Зеленським.

Він також заявив, що "НАТО і Європа мають добре попрацювати" для завершення повномасштабної війни в Україні.

"Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирає і багато людей не цінує те, що ми робимо. Я говорю і про НАТО і Європу. Вони повинні добре попрацювати, щоб залагодити війну в Україні".

Нагадаємо, що Дональд Трамп також анонсував зустріч із Зеленським, яка має відбутися вже сьогодні у Давосі.

Проте у ЗМІ заявили, що лідери мають зустрітися у Давосі вже завтра, 22 січня, коли Володимир Зеленський прибуде туди.