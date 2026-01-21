Відео
Головна Новини дня Трамп розповів, де буде збудовано "Золотий купол" США

Трамп розповів, де буде збудовано "Золотий купол" США

Ua
Дата публікації: 21 січня 2026 16:37
Трамп розповів, навіщо США Гренландія
Термінова новина

Сполучені Штати Америки мають намір використати Гренландію для того, щоб розмістити на її території частину нової системи протиракетної оборони. Зокрема, там планують збудувати "Золотий купол".

Про це президент США Дональд Трамп сказав на економічному форумі в Давосі у середу, 21 січня.

Читайте також:

Очікується, що "купол" буде захищати також і Канаду.

"Канада раніше отримувала багато безкоштовних подарунків від США і має бути вдячною", – каже Трамп.

Новина доповнюється

Дональд Трамп саміт в Давосі 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
