Трамп розповів, навіщо США Гренландія

Сполучені Штати Америки мають намір використати Гренландію для того, щоб розмістити на її території частину нової системи протиракетної оборони. Зокрема, там планують збудувати "Золотий купол".

Про це президент США Дональд Трамп сказав на економічному форумі в Давосі у середу, 21 січня.

Очікується, що "купол" буде захищати також і Канаду.

"Канада раніше отримувала багато безкоштовних подарунків від США і має бути вдячною", – каже Трамп.

