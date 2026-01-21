Трамп рассказал, зачем США Гренландия

Дональд Трамп в Давосе. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки намерены использовать Гренландию для того, чтобы разместить на ее территории часть новой системы противоракетной обороны. В частности, там планируют построить "Золотой купол".

Об этом президент США Дональд Трамп сказал на экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января.

"Все, чего мы хотим от Дании для национальной и международной безопасности, а также чтобы сдержать наших очень энергичных и опасных потенциальных врагов — это эта земля, на которой мы будем строить самый большой "Золотой купол", когда-либо построенный", — говорит президент.

Ожидается, что "купол" будет защищать также и Канаду.

"Канада ранее получала много бесплатных подарков от США и должна быть благодарна", — говорит Трамп.

Кроме того, политик добавил, что "Железный купол" Израиля — это тоже заслуга США.

"Я сказал Биби (президент Израиля Беньямин Нетаньяху — ред.) — перестаньте приписывать себе заслуги за Купол, это наша технология. Мы сделали это для Израиля", — отметил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что в США появилось оружие, которое может уничтожить все одним ударом.

Также президент США анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и рассказал, что планируют обсудить.