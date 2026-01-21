В США появилось новое оружие, которое раньше никто не видел

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о появлении нового оружия, которого раньше никто не видел. По его словам, оно способно уничтожать все одним ударом.

Об этом политик сказал на экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января.

Трамп отметил, что такое оружие появилось еще две недели назад.

Кроме того, он заявил, что сейчас в мире не существует систем противовоздушной обороны, которые могли бы эффективно перехватывать такие ракеты.

"Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально одной ракетой. Нет пока такого ПВО, которое уничтожит такие ракеты", — сказал он.

