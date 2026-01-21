Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что США могут гарантировать безопасность Гренландии

Трамп заявил, что США могут гарантировать безопасность Гренландии

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 16:12
Только США могут гарантировать безопасность Гренландии - Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что только Соединенные Штаты способны гарантировать безопасность Гренландии. Он напомнил об исторических событиях Второй мировой войны, когда Дания не смогла защитить себя и Гренландию перед наступлением Германии, и Штаты были вынуждены вмешаться.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на форуме в Давосе в среду, 21 января.

Трамп сделал заявление о безопасности Гренландии

"Ни одна страна или группа стран, кроме Соединенных Штатов, не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии", — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что после войны США вернули Гренландию Дании, однако добавил, что сейчас считает это решение неблагодарным шагом.

"Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией лишь после шести часов боев и была абсолютно неспособна защитить ни себя, ни Гренландию. В тот момент Соединенные Штаты были вынуждены действовать. Мы чувствовали обязанность сделать это — направить собственные силы для удержания Гренландии. Какими же дураками мы были, что сделали это. Но мы это сделали. Какие же они теперь неблагодарные?" — добавил президент США.

Трамп также отметил заботу Соединенных Штатов о народе Европы и важности связей с континентом.

"Как цивилизация, я хочу видеть успехи Европы", — сказал президент, подчеркнув, что энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост должны оставаться ключевыми вопросами для сильного и единого Запада.

Также Трамп заявил, что хочет обсудить вопрос приобретения Гренландии. Он отметил, что этот остров — лишь огромный кусок льда без значительных полезных ресурсов.

"Я хочу немедленных переговоров, чтобы снова обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", — добавил он.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает Данию в вопросе суверенитета и территориальной целостности в контексте дискуссий вокруг Гренландии.

А ранее американский президент заявил, что Дания виновата в бездействии на фоне угрозы со стороны России в Гренландии.

США Дональд Трамп Дания Гренландия саммит в Давосе 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
