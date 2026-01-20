Гренландия и США — заявление Зеленского о позиции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Дании в контексте дискуссий вокруг Гренландии и надеется на дипломатическое урегулирование этого вопроса между Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Комментируя внимание Дональда Трампа к теме Гренландии, глава государства подчеркнул, что его беспокоит любое отвлечение внимания во время полномасштабной войны России против Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил общаясь с журналистами.

Реклама

Читайте также:

Что Зеленский сказал о желании Трампа захватить Гренландию

По словам президента, Украина сейчас находится в состоянии полномасштабной войны с четко определенным агрессором и реальными жертвами среди мирного населения. В такой ситуации, подчеркнул он, есть только два действенных инструмента для завершения войны - усиление Украины и усиление давления на Россию. Других эффективных механизмов прекращения агрессии, по его словам, не существует.

"То есть у нас полномасштабная война, и у нас есть конкретный агрессор, и у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины, других инструментов, как закончить войну, больше нет. Что касается Гренландии, я еще раз это подчеркиваю, мы уважаем, я лично уважаю Данию, и уважаем их суверенитет, территориальную целостность. Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии", — сказал Зеленский.

Будет ли Украина отправлять ВСУ в Гренландию

Также Зеленский прокомментировал информацию о возможном участии Украины в военных инициативах вокруг Гренландии.

По его словам, Дания не обращалась к Украине с просьбой направить туда украинских военных. Президент пояснил, что все подразделения Вооруженных сил Украины сейчас привлечены к выполнению боевых задач на фронте из-за продолжающейся войны и дефицита личного состава.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина не является членом НАТО, поэтому вопрос направления украинских военных для учений или других подобных форматов не имеет предусмотренного международного механизма.

Напомним, недавно Дональд Трамп обвинил Данию в бездействии на фоне угрозы со стороны России в Гренландии. Также в СМИ появилась информация, что Трамп якобы написал письмо, где аргументировал, почему он захотел взять под контроль Гренландию.