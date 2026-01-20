Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прокоментував інтерес Трампа до Гренландії

Зеленський прокоментував інтерес Трампа до Гренландії

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:02
Гренландія і США — заява Зеленського про позицію України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Данії у контексті дискусій навколо Гренландії та сподівається на дипломатичне врегулювання цього питання між Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Коментуючи увагу Дональда Трампа до теми Гренландії, глава держави наголосив, що його турбує будь-яке відвертання уваги під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це Володимир Зеленський заявив спілкуючись із журналістами. 

Реклама
Читайте також:

Що Зеленський сказав щодо бажання Трампа захопити Гренландію

За словами президента, Україна нині перебуває у стані повномасштабної війни з чітко визначеним агресором і реальними жертвами серед мирного населення. У такій ситуації, підкреслив він, є лише два дієві інструменти для завершення війни — посилення України та посилення тиску на Росію. Інших ефективних механізмів припинення агресії, за його словами, не існує.

"Тобто у нас повномасштабна війна, і у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України, інших інструментів, як закінчити війну, більше немає. Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто поважаю Данію, і поважаємо їх суверенітет, територіальну цілісність. Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії", — сказав Зеленський. 

Чи буде Україна відправляти ЗСУ в Гренландію

Також Зеленський прокоментував інформацію про можливу участь України у військових ініціативах навколо Гренландії.

За його словами, Данія не зверталася до України з проханням направити туди українських військових. Президент пояснив, що всі підрозділи Збройних сил України наразі залучені до виконання бойових завдань на фронті через триваючу війну та дефіцит особового складу.

Крім того, глава держави зазначив, що Україна не є членом НАТО, тому питання направлення українських військових для навчань або інших подібних форматів не має передбаченого міжнародного механізму.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп звинуватив Данію у бездіяльності на тлі загрози з боку Росії у Гренландії. Також в ЗМІ з'явилась інформація, що Трамп нібито написав листа, де аргументував, чому він захотів взяти під контроль Гренландію.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Данія Гренландія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації