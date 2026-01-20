Гренландія і США — заява Зеленського про позицію України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Данії у контексті дискусій навколо Гренландії та сподівається на дипломатичне врегулювання цього питання між Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Коментуючи увагу Дональда Трампа до теми Гренландії, глава держави наголосив, що його турбує будь-яке відвертання уваги під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це Володимир Зеленський заявив спілкуючись із журналістами.

За словами президента, Україна нині перебуває у стані повномасштабної війни з чітко визначеним агресором і реальними жертвами серед мирного населення. У такій ситуації, підкреслив він, є лише два дієві інструменти для завершення війни — посилення України та посилення тиску на Росію. Інших ефективних механізмів припинення агресії, за його словами, не існує.

"Тобто у нас повномасштабна війна, і у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України, інших інструментів, як закінчити війну, більше немає. Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто поважаю Данію, і поважаємо їх суверенітет, територіальну цілісність. Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії", — сказав Зеленський.

Також Зеленський прокоментував інформацію про можливу участь України у військових ініціативах навколо Гренландії.

За його словами, Данія не зверталася до України з проханням направити туди українських військових. Президент пояснив, що всі підрозділи Збройних сил України наразі залучені до виконання бойових завдань на фронті через триваючу війну та дефіцит особового складу.

Крім того, глава держави зазначив, що Україна не є членом НАТО, тому питання направлення українських військових для навчань або інших подібних форматів не має передбаченого міжнародного механізму.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп звинуватив Данію у бездіяльності на тлі загрози з боку Росії у Гренландії. Також в ЗМІ з'явилась інформація, що Трамп нібито написав листа, де аргументував, чому він захотів взяти під контроль Гренландію.