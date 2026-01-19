Гренландія — як Трамп пояснює погрози країні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп написав листа прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, де пояснив свої наміри взяти під контроль Гренландію. Він пов'язав це з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Про це пише Bloomberg.

Як Трамп пояснює наміри взяти під контроль Гренландію

Агентство з'ясувало, що у листі Трамп писав, що оскільки він не отримав Нобелівську премію миру, він більше "не відчуває обов'язку думати виключно про мир". Тому, він хоче взяти під контроль Гренландію.

"Враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив вісім воєн, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир", — йдеться у листі президента Америки.

Він наголосив, що тепер може думати про те, "що є хорошим і правильним для США". Також американський лідер вважає, що "світ не буде безпечним, якщо Штати не матимуть повного контролю над Гренландією".

Водночас видання зазначило, що Нобелівську премію миру присуджує Нобелівський комітет в Осло, а уряд Норвегії не має впливу та відношення на цю процедуру.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про російську загрозу в Гренландії. Він заявив, що протягом майже 20 років країни НАТО неодноразово закликали Данію вжити заходів для усунення ризиків.

Водночас влада Гренландії повідомила, що Данія посилить військову присутність через Трампа. Американський лідер заявив, що не погоджується з таким вибором, і фактично пригрозив прем'єр-міністру автономної території політичними наслідками.