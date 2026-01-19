Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З чим Трамп пов'язав погрози Гренландії — деталі від ЗМІ

З чим Трамп пов'язав погрози Гренландії — деталі від ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:23
Гренландія — як Трамп пояснює погрози країні
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп написав листа прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, де пояснив свої наміри взяти під контроль Гренландію. Він пов'язав це з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Про це пише Bloomberg. 

Реклама
Читайте також:

Як Трамп пояснює наміри взяти під контроль Гренландію

Агентство з'ясувало, що у листі Трамп писав, що оскільки він не отримав Нобелівську премію миру, він більше "не відчуває обов'язку думати виключно про мир". Тому, він хоче взяти під контроль Гренландію.

"Враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив вісім воєн, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир", — йдеться у листі президента Америки. 

Він наголосив, що тепер може думати про те, "що є хорошим і правильним для США". Також американський лідер вважає, що "світ не буде безпечним, якщо Штати не матимуть повного контролю над Гренландією". 

Водночас видання зазначило, що Нобелівську премію миру присуджує Нобелівський комітет в Осло, а уряд Норвегії не має впливу та відношення на цю процедуру. 

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про російську загрозу в Гренландії. Він заявив, що протягом майже 20 років країни НАТО неодноразово закликали Данію вжити заходів для усунення ризиків.

Водночас влада Гренландії повідомила, що Данія посилить військову присутність через Трампа. Американський лідер заявив, що не погоджується з таким вибором, і фактично пригрозив прем'єр-міністру автономної території політичними наслідками.

США Дональд Трамп Норвегія Гренландія Нобелівська премія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації