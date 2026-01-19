Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня С чем Трамп связал угрозы Гренландии — детали от СМИ

С чем Трамп связал угрозы Гренландии — детали от СМИ

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:23
Гренландия — как Трамп объясняет угрозы стране
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, где объяснил свои намерения взять под контроль Гренландию. Он связал это с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Как Трамп объясняет намерения взять под контроль Гренландию

Агентство выяснило, что в письме Трамп писал, что поскольку он не получил Нобелевскую премию мира, он больше "не чувствует обязанности думать исключительно о мире". Поэтому, он хочет взять под контроль Гренландию.

"Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире", — говорится в письме президента Америки.

Он подчеркнул, что теперь может думать о том, "что является хорошим и правильным для США". Также американский лидер считает, что "мир не будет безопасным, если Штаты не будут иметь полного контроля над Гренландией".

В то же время издание отметило, что Нобелевскую премию мира присуждает Нобелевский комитет в Осло, а правительство Норвегии не имеет влияния и отношения на эту процедуру.

Напомним, ранее Трамп заявил о российской угрозе в Гренландии. Он заявил, что в течение почти 20 лет страны НАТО неоднократно призывали Данию принять меры для устранения рисков.

В то же время власти Гренландии сообщили, что Дания усилит военное присутствие из-за Трампа. Американский лидер заявил, что не согласен с таким выбором, и фактически пригрозил премьер-министру автономной территории политическими последствиями.

США Дональд Трамп Норвегия Гренландия Нобелевская премия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации