Гренландия — как Трамп объясняет угрозы стране

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, где объяснил свои намерения взять под контроль Гренландию. Он связал это с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет Bloomberg.

Как Трамп объясняет намерения взять под контроль Гренландию

Агентство выяснило, что в письме Трамп писал, что поскольку он не получил Нобелевскую премию мира, он больше "не чувствует обязанности думать исключительно о мире". Поэтому, он хочет взять под контроль Гренландию.

"Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире", — говорится в письме президента Америки.

Он подчеркнул, что теперь может думать о том, "что является хорошим и правильным для США". Также американский лидер считает, что "мир не будет безопасным, если Штаты не будут иметь полного контроля над Гренландией".

В то же время издание отметило, что Нобелевскую премию мира присуждает Нобелевский комитет в Осло, а правительство Норвегии не имеет влияния и отношения на эту процедуру.

Напомним, ранее Трамп заявил о российской угрозе в Гренландии. Он заявил, что в течение почти 20 лет страны НАТО неоднократно призывали Данию принять меры для устранения рисков.

В то же время власти Гренландии сообщили, что Дания усилит военное присутствие из-за Трампа. Американский лидер заявил, что не согласен с таким выбором, и фактически пригрозил премьер-министру автономной территории политическими последствиями.