Трамп обвинил Данию в бездействии относительно угрозы РФ в Гренландии

Президент США обвинил Данию в отсутствии надлежащих действий для противодействия российской угрозе в районе Гренландии. По его словам, вопрос безопасности этого региона долгое время оставался без реальной реакции со стороны датских властей, несмотря на многочисленные предупреждения союзников.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что в течение почти 20 лет страны НАТО неоднократно призывали Данию принять меры для устранения рисков, связанных с активностью России в северном регионе.

В то же время, по его оценке, эти обращения так и не дали результата, а ситуация не претерпела существенных изменений.

"К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!! " — написал Трамп в посте.

Он подчеркнул, что вопрос Гренландии больше не может оставаться без внимания и требует конкретных и решительных действий.

Напомним, Дональд Трамп также ввел пошлины против стран, которые стали на защиту Гренландии. На такое решение отреагировали в Европейском союзе.

А Германия даже вывела войска из Гренландии из-за пошлин.

Зато в Белом доме заявили, что США будут контактировать с Гренландией каждые 2-3 недели по покупке острова.