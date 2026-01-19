Видео
Главная Новости дня Трамп заявил о российской угрозе в Гренландии

Трамп заявил о российской угрозе в Гренландии

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 07:50
Трамп обвинил Данию в бездействии относительно угрозы РФ в Гренландии
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США обвинил Данию в отсутствии надлежащих действий для противодействия российской угрозе в районе Гренландии. По его словам, вопрос безопасности этого региона долгое время оставался без реальной реакции со стороны датских властей, несмотря на многочисленные предупреждения союзников.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Дональд Трамп заявил, что Гренландия опасна из-за России

Глава Белого дома заявил, что в течение почти 20 лет страны НАТО неоднократно призывали Данию принять меры для устранения рисков, связанных с активностью России в северном регионе.

В то же время, по его оценке, эти обращения так и не дали результата, а ситуация не претерпела существенных изменений.

null
Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

"К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!! " — написал Трамп в посте.

Он подчеркнул, что вопрос Гренландии больше не может оставаться без внимания и требует конкретных и решительных действий.

Напомним, Дональд Трамп также ввел пошлины против стран, которые стали на защиту Гренландии. На такое решение отреагировали в Европейском союзе.

А Германия даже вывела войска из Гренландии из-за пошлин.

Зато в Белом доме заявили, что США будут контактировать с Гренландией каждые 2-3 недели по покупке острова.

Дональд Трамп Дания Гренландия Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
