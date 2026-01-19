Трамп звинуватив Данію у бездіяльності щодо загрози РФ у Гренландії

Трамп заявив про російську загрозу в Гренландії
Президент США звинуватив Данію у відсутності належних дій для протидії російській загрозі в районі Гренландії. За його словами, питання безпеки цього регіону тривалий час залишалося без реальної реакції з боку данської влади, попри численні попередження союзників.
Про це Дональд Трамп висловився в соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп заявив, що Гренландія небезпечна через Росію
Глава Білого дому заявив, що протягом майже 20 років країни НАТО неодноразово закликали Данію вжити заходів для усунення ризиків, пов’язаних з активністю Росії у північному регіоні.
Водночас, за його оцінкою, ці звернення так і не дали результату, а ситуація не зазнала суттєвих змін.
"На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" — написав Трамп у пості.
Він наголосив, що питання Гренландії більше не може залишатися без уваги та потребує конкретних і рішучих дій.
Нагадаємо, Дональд Трамп також ввів мита проти країн, які стали на захист Гренландії. На таке рішення відреагували у Європейському союзі.
А Німеччина навіть вивела війська з Гренландії через мита.
Натомість в Білому домі заявили, що США контактуватимуть з Гренландією кожні 2-3 тижні щодо купівлі острова.
