Трамп звинуватив Данію у бездіяльності щодо загрози РФ у Гренландії

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США звинуватив Данію у відсутності належних дій для протидії російській загрозі в районі Гренландії. За його словами, питання безпеки цього регіону тривалий час залишалося без реальної реакції з боку данської влади, попри численні попередження союзників.

Про це Дональд Трамп висловився в соцмережі Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Дональд Трамп заявив, що Гренландія небезпечна через Росію

Глава Білого дому заявив, що протягом майже 20 років країни НАТО неодноразово закликали Данію вжити заходів для усунення ризиків, пов’язаних з активністю Росії у північному регіоні.

Водночас, за його оцінкою, ці звернення так і не дали результату, а ситуація не зазнала суттєвих змін.

Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

"На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" — написав Трамп у пості.

Він наголосив, що питання Гренландії більше не може залишатися без уваги та потребує конкретних і рішучих дій.

Нагадаємо, Дональд Трамп також ввів мита проти країн, які стали на захист Гренландії. На таке рішення відреагували у Європейському союзі.

А Німеччина навіть вивела війська з Гренландії через мита.

Натомість в Білому домі заявили, що США контактуватимуть з Гренландією кожні 2-3 тижні щодо купівлі острова.