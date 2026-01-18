Відео
Головна Новини дня Німецькі військові залишили Гренландію після рішення Трампа

Німецькі військові залишили Гренландію після рішення Трампа

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 23:01
Німецькі військові 18 січня залишили Гренландію після рішення Трампа про введення тарифів
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Група з 15 німецьких військових терміново залишила Гренландію. Це сталося на тлі запровадження президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом тарифів проти країн Європи.

Про це повідомляє BILD.

Читайте також:

Бундесвер залишив Гренландію

У неділю вдень розвідувальна група Збройних сил Німеччини вилетіла з Гренландії з аеропорту Нуука. В групу входили 15 солдатів на чолі з контр-адміралом Стефаном Паулі. У суботу ще планувалося, що солдати залишаться довше. Однак тепер Бундесвер все ж таки вилетів з Гренландії — без подальшого повідомлення чи офіційних оголошень.

Федеральне міністерство оборони Німеччини підтвердило, що спочатку ще планувався політ на данську авіабазу Кангіліннгуїт для розвідки. Однак цей політ довелося скасувати через негоду. У п'ятницю речник Міноборони Німеччини Міхаель Стемпфле заявив на федеральній прес-конференції, що не хоче вдаватися в подробиці щодо дати від'їзду. 

"Якщо я зараз скажу, що це буде до 17 січня, а потім на місці з'ясовується, що вони хочуть залишитися довше, то ви знову скажете: Стемпфле не був достатньо конкретним. Тому я хотів би поки що залишити це питання відкритим. Якщо є сумніви, вам доведеться запитати данців", — сказав Міхаель Стемпфле.

Ця подія виглядає як відповідь Берліна на тарифні погрози Трампа. Для Німеччини як експортно-орієнтованої країни додаткові тарифи є серйозним ударом. З обсягом експорту близько 157 мільярдів євро на рік, США є найважливішим торговельним партнером Німеччини. Автомобілі, машини, хімічна та фармацевтична продукція складають левову частку експорту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп повідомив, що впровадить торговельні тарифи проти деяких країн ЄС та НАТО. Він пов’язав це із купівлею Гренландії. 

Раніше ми також інформували, що Трамп виконав обіцянку запровадити мита. Вони впроваджені проти країн, які не підтримують його намір додати Гренландією до складу США.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
