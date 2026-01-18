Немецкие военные 18 января покинули Гренландию после решения Трампа о введении тарифов

Немецкие военные покинули Гренландию после решения Трампа
Группа из 15 немецких военных срочно покинула Гренландию. Это произошло на фоне введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом тарифов против стран Европы.
Об этом сообщает BILD.
Бундесвер покинул Гренландию
В воскресенье днем разведывательная группа Вооруженных сил Германии вылетела из Гренландии из аэропорта Нуука. В группу входили 15 солдат во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули. В субботу еще планировалось, что солдаты останутся дольше. Однако теперь Бундесвер все же вылетел из Гренландии — без дальнейшего сообщения или официальных объявлений.
Федеральное министерство обороны Германии подтвердило, что сначала еще планировался полет на датскую авиабазу Кангилиннгуит для разведки. Однако этот полет пришлось отменить из-за непогоды. В пятницу представитель Минобороны Германии Михаэль Стемпфле заявил на федеральной пресс-конференции, что не хочет вдаваться в подробности относительно даты отъезда.
"Если я сейчас скажу, что это будет до 17 января, а потом на месте выясняется, что они хотят остаться дольше, то вы снова скажете: Стемпфле не был достаточно конкретным. Поэтому я хотел бы пока оставить этот вопрос открытым. Если есть сомнения, вам придется спросить датчан", — сказал Михаэль Стемпфле.
Это событие выглядит как ответ Берлина на тарифные угрозы Трампа. Для Германии как экспортно-ориентированной страны дополнительные тарифы являются серьезным ударом. С объемом экспорта около 157 миллиардов евро в год, США являются важнейшим торговым партнером Германии. Автомобили, машины, химическая и фармацевтическая продукция составляют львиную долю экспорта.
Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что введет торговые тарифы против некоторых стран ЕС и НАТО. Он связал это с покупкой Гренландии.
Ранее мы также информировали, что Трамп выполнил обещание ввести пошлины. Они введены против стран, которые не поддерживают его намерение добавить Гренландию в состав США.
Читайте Новини.LIVE!