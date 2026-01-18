Видео
Главная Новости дня Немецкие военные покинули Гренландию после решения Трампа

Немецкие военные покинули Гренландию после решения Трампа

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 23:01
Немецкие военные 18 января покинули Гренландию после решения Трампа о введении тарифов
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Группа из 15 немецких военных срочно покинула Гренландию. Это произошло на фоне введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом тарифов против стран Европы.

Об этом сообщает BILD.

Читайте также:

Бундесвер покинул Гренландию

В воскресенье днем разведывательная группа Вооруженных сил Германии вылетела из Гренландии из аэропорта Нуука. В группу входили 15 солдат во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули. В субботу еще планировалось, что солдаты останутся дольше. Однако теперь Бундесвер все же вылетел из Гренландии — без дальнейшего сообщения или официальных объявлений.

Федеральное министерство обороны Германии подтвердило, что сначала еще планировался полет на датскую авиабазу Кангилиннгуит для разведки. Однако этот полет пришлось отменить из-за непогоды. В пятницу представитель Минобороны Германии Михаэль Стемпфле заявил на федеральной пресс-конференции, что не хочет вдаваться в подробности относительно даты отъезда.

"Если я сейчас скажу, что это будет до 17 января, а потом на месте выясняется, что они хотят остаться дольше, то вы снова скажете: Стемпфле не был достаточно конкретным. Поэтому я хотел бы пока оставить этот вопрос открытым. Если есть сомнения, вам придется спросить датчан", — сказал Михаэль Стемпфле.

Это событие выглядит как ответ Берлина на тарифные угрозы Трампа. Для Германии как экспортно-ориентированной страны дополнительные тарифы являются серьезным ударом. С объемом экспорта около 157 миллиардов евро в год, США являются важнейшим торговым партнером Германии. Автомобили, машины, химическая и фармацевтическая продукция составляют львиную долю экспорта.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что введет торговые тарифы против некоторых стран ЕС и НАТО. Он связал это с покупкой Гренландии.

Ранее мы также информировали, что Трамп выполнил обещание ввести пошлины. Они введены против стран, которые не поддерживают его намерение добавить Гренландию в состав США.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
